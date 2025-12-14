अम्बिरबाबु गुरुङले एमाले त्यागे, नेकपाबाट उम्मेदवार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमाले परित्याग गर्दै अम्बिरबाबु गुरुङ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट उम्मेदवार बन्ने भएका छन्।
- एमालेले ओखलढुंगाबाट अस्मिता थापालाई उम्मेदवार बनाएपछि गुरुङ असन्तुष्टि थिए।
- नेकपाले असन्तुष्ट गुरुङलाई टिकट दिएको छ र पहिले रामकुमार कार्कीलाई टिकट दिएको थियो।
६ माघ, ओखलढुंगा । नेकपा एमाले परित्याग गर्दै अम्बिरबाबु गुरुङ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट उम्मेदवार बन्ने भएका छन् ।
एमालेले ओखलढुंगाबाट अस्मिता थापालाई उम्मेदवार बनाएपछि गुरुङ असन्तुष्ट थिए ।
लिखु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रहेकी थापाले आकांक्षासमेत नराखे पनि टिकट दिइएको भन्दै असन्तुष्ट गुरुङलाई नेकपाले टिकट दिएको हो ।
यसअघि नेकपाले रामकुमार कार्कीलाई टिकट दिएको थियो ।
