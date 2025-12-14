बारा-४ मा रास्वपाका रहबर अंसारीले दर्ता गरे उम्मेदवारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रास्वपाका रहबर अंसारीले बारा-४ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
- रहबर अंसारीले माओवादीको केन्द्रीय सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य पद छाडेर रास्वपामा प्रवेश गरेका छन्।
- उनी २०७९ मा पर्साबाट माओवादीबाट प्रदेशसभा निर्वाचन जितेका थिए।
६ माघ, बारा । बारा-४ मा रास्वपाका रहबर अंसारीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
माओवादीबाट २०७९ मा पर्साबाट प्रदेशसभा निर्वाचन जितेका रहबरले हाल माओवादीको केन्द्रीय सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य दुबै छाडेर रास्वपा प्रवेश गरेका हुन् ।
