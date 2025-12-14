+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बारा-४ मा रास्वपाका रहबर अंसारीले दर्ता गरे उम्मेदवारी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १५:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपाका रहबर अंसारीले बारा-४ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
  • रहबर अंसारीले माओवादीको केन्द्रीय सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य पद छाडेर रास्वपामा प्रवेश गरेका छन्।
  • उनी २०७९ मा पर्साबाट माओवादीबाट प्रदेशसभा निर्वाचन जितेका थिए।

६ माघ, बारा ।  बारा-४ मा रास्वपाका रहबर अंसारीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

माओवादीबाट २०७९ मा पर्साबाट प्रदेशसभा निर्वाचन जितेका रहबरले हाल माओवादीको केन्द्रीय सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य दुबै छाडेर रास्वपा प्रवेश गरेका हुन् ।

रहबर अंसारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काठमाडौं-५ ले फेरि जिताउने विश्वास छ : प्रदीप पौडेल

काठमाडौं-५ ले फेरि जिताउने विश्वास छ : प्रदीप पौडेल
२४ भदौको विध्वंसमा विदेशी शक्तिको घुसपैठ थियो : वर्षमान पुन

२४ भदौको विध्वंसमा विदेशी शक्तिको घुसपैठ थियो : वर्षमान पुन
स्याङ्जा-१ बाट एमालेका उम्मेदवार गुरुङले गराए मनोनयन दर्ता

स्याङ्जा-१ बाट एमालेका उम्मेदवार गुरुङले गराए मनोनयन दर्ता
पशु कल्याणको काम गर्दै आएको ‘स्नेहाज केयर’ प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित

पशु कल्याणको काम गर्दै आएको ‘स्नेहाज केयर’ प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित
मनिष झाले गराए धनुषा-३ बाट उम्मेदवारी दर्ता

मनिष झाले गराए धनुषा-३ बाट उम्मेदवारी दर्ता
गुल्मी क्षेत्र नम्बर-१ मा उम्मेदवारहरूबीच खुसी साटासाट

गुल्मी क्षेत्र नम्बर-१ मा उम्मेदवारहरूबीच खुसी साटासाट

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित