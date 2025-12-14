+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्युठानमा दुई उम्मेदवारको शुभकामना आदान प्रदान

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १५:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापा र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रा. डा. गोविन्दराज पोख्रेलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता स्थलमा सौहार्द्धपूर्ण भेटघाट गरे।
  • मनोनयन स्थलमा दुवै नेताबीच हाँसो ठट्टा र शुभकामना आदानप्रदान भयो र फोटो खिच्दै आपसी सद्भाव देखियो।
  • दुवै पक्षले चुनावलाई सभ्य, निष्पक्ष र सौहार्द्धपूर्ण वातावरणमा लड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

६ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खलङ्गा पुगेका नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापा र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रा. डा. गोविन्दराज पोख्रेलबीच सौहार्द्धपूर्ण भेटघाट देखियो।

मनोनयन स्थलमा दुवै नेताबीच हाँसो ठट्टा र शुभकामना आदानप्रदान भयो। उम्मेदवारहरू तथा उपस्थित नेताहरूले आपसी सद्भाव झल्किने गरी फोटो खिच्दै एकअर्कालाई शुभकामना दिएका थिए।

दुवै पक्षले चुनावलाई सभ्य, निष्पक्ष र सौहाद्र्धपूर्ण वातावरणमा लड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

गोविन्दराज पोख्रेल सूर्य थापा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यी हुन् काठमाडौंका १० मा कांग्रेसका उम्मेदवार

यी हुन् काठमाडौंका १० मा कांग्रेसका उम्मेदवार
३ बजेसम्म देशभर १२१४ जनाको पर्‍यो उम्मेदवारी

३ बजेसम्म देशभर १२१४ जनाको पर्‍यो उम्मेदवारी
जेनजी अभियन्ता विकास रसाइलीले चितवन १ बाट गराए मनोनयन

जेनजी अभियन्ता विकास रसाइलीले चितवन १ बाट गराए मनोनयन
रास्वपाका सागर ढकालले गुल्मी–१ बाट गराए उम्मेदवारी दर्ता

रास्वपाका सागर ढकालले गुल्मी–१ बाट गराए उम्मेदवारी दर्ता
पूर्वअर्थमन्त्रीहरू को कहाँबाट लड्दैछन् चुनाव ?

पूर्वअर्थमन्त्रीहरू को कहाँबाट लड्दैछन् चुनाव ?
काठमाडौं- ५ : कांग्रेसका पौडैल र रास्वपाबाट पोखरेलको उम्मेदवारी दर्ता

काठमाडौं- ५ : कांग्रेसका पौडैल र रास्वपाबाट पोखरेलको उम्मेदवारी दर्ता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित