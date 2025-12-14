पूर्वमन्त्री चौरसियाको पर्सा २ बाट उम्मेदवारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेस पर्सा क्षेत्र नम्बर २ बाट पूर्वमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले उम्मेदवारी दिएका छन्।
- चौरसिया केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा कानूनमन्त्री थिए र ०७९ प्रतिनिधि निर्वाचनमा २८ हजार ४ सय ५१ मत ल्याएर विजयी भएका थिए।
- उनी ०५१ सालदेखि नेपाली कांग्रेसमा संलग्न छन् र २०६४ मा पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट पहिलो संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए।
६ माघ, वीरगञ्ज । नेपाली कांग्रेस पर्सा क्षेत्र नम्बर २ बाट पूर्वमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य चौरसिया यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा कानूनमन्त्री थिए ।
०७९ प्रतिनिधि निर्वाचनमा २८ हजार ४ सय ५१ मत ल्याई विजयी भएका थिए । विद्यार्थी अवस्थादेखि नै राजनीतिमा संलग्न चौरसिया ०५१ सालदेखि नेपाली कांग्रेस, पर्सा जिल्ला कार्यसमिति सदस्य रहँदै आएका थिए ।
०५६ मा उनी पर्सा क्षेत्र नम्बर २ बाट सांसदमा निर्वाचित भए । २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उनी स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहायकमन्त्री समेत बने ।
२०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पर्सा क्षेत्र नं ३ बाट चुनाव जिते ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4