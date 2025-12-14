शेरबहादुरले खोसेको टिकट गगनबाट लिएर चुनावी मैदानमा मीनेन्द्र

६ माघ, विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री डाक्टर मीनेन्द्र रिजाल मोरङ-२ बाट पुनः चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । आगामी निर्वाचनका लागि कांग्रेसका तर्फबाट उनले मोरङ– २ मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र समीकरणमा आएको फेरबदलमा रिजालले टिकट हात पारे । २०७९ सालको निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले उनलाई टिकट दिएनन् । त्यसबेला सुजाता कोइरालालाई उम्मेदवार बनाएका थिए ।
तर, तत्कालीन निर्वाचनमा कोइराला नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलसँग पराजित भइन् । यसपटक सुजाता दाबेदार नै नहुँदा डा. शेखर कोइराला समूहमा रहेका रिजालले अन्तिम समयमा टिकट पाए । उनी संविधानसभा सदस्य पनि हुन् ।
नेपाली कांग्रेसमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन सञ्चालन गर्दा रिजाल विपक्षमा थिए । शेखर कोइरालाको समूहमा रहेका उनी देउवा समूहबाट गगन–विश्वसँगको छलफलमा सहभागी भएका थिए ।
रिजालले सोमबार साझसम्म टिकट पाउने सम्भावना न्यून थियो । तर, शेखर कोइरालाको जोडबलमा उनले टिकट पाएर मनोनयन दर्ता गरेका छन् । क्षेत्र नम्बर २ मा रिजालसँग नेकपा एमालेबाट दीलिप बगडीया, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट चन्द्रवीर राई, रास्वपाबाट कृष्णकुमार कार्कीसहित १७ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
क्षेत्र नम्बर ३ मा नेपाली कांग्रेस कोइराला समूहका डाक्टर सुनिल शर्माले टिकट पाएका छन् । उनी विशेष महाधिवेशन पक्षधर हुन् ।
नेकपा एमालेबाट इरान राई, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट डाक्टर देवेन्द्र सम्बाहाम्फे र रास्वपाबाट गणेश कार्की उम्मेदवार बनेका छन् । यो क्षेत्रमा ७ जना स्वतन्त्रसहित २१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । क्षेत्र नम्बर ३ मा १ लाख ५८ हजार ५७ जना मतदाता छन् ।
