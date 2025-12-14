+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

शंकर पोखरेलसँग कांग्रेसबाट आलोपालो भिड्दै तीन दाजुभाइ

कांग्रेसले किरणकिशोर घिमिरेलाई टिकट दिएको छ । सरल स्वभावका पुराना नेता घिमिरे पहिलोपटक चुनाव लड्दैछन् ।

0Comments
Shares
गिरिराज नेपाली गिरिराज नेपाली
२०८२ माघ ६ गते २१:३५

६ माघ, दाङ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको चुनावी क्षेत्र दाङ–२, मा यसपटक पनि रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

गत चुनावमा पोखरेल तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी नेता रेखा शर्मासँग पराजित भएका थिए । त्यो चुनावमा शर्मालाई कांग्रेसको समर्थन थियो ।

तर यसपटक दलहरूले अलग–अलग उम्मेदवारी दिएका छन् । एमालेबाट महासचिव पोखरेल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट निर्मल आचार्य, रास्वपाबाट सहमहामन्त्री विपिन आचार्य उम्मेदवार छन् ।

कांग्रेसले किरणकिशोर घिमिरेलाई टिकट दिएको छ । सरल स्वभावका पुराना नेता घिमिरे पहिलोपटक चुनाव लड्दैछन् ।

तर घिमिरे उम्मेदवार बन्दा उनको परिवारबाट शंकर पोखरेलसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने तेस्रो व्यक्ति बनेका छन् । २०५६ सालमा शंकरसँग किरणकिशोरका जेठो दाजु कृष्णकिशोर कांग्रेसबाट उम्मेदवार थिए ।

कृष्णकिशोरले शंकरलाई ठूलै मतान्तरले हराएका थिए । १९ हजार ७२ मत ल्याएर कृष्णकिशोरले चुनाव जित्दा शंकरले ११ हजार ६४७ मत पाएका थिए ।

२०६४ सालमा शंकरले प्रत्यक्ष तर्फ चुनाव लडेनन्, समानुपातिकमा बसे । त्यो चुनावमा एमालेबाट छबिलाल वली र कांग्रेसबाट अनिता देवकाटा उम्मेदवार थिए । तर चुनाव माओवादीका कृष्णबहादुर महराले जिते ।

२०७४ सालमा शंकर पोखरेल प्रदेश सभामा उठे । माओवादीको समर्थनमा शंकरले दाङ–२ (१) बाट पोखरेलले जित्दा कांग्रेससँग कमलकिशोर घिमिरे पराजित भएका थिए ।

पोखरेलले २० हजार ७२३ मत पाउँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कमलकिशोरले ११ हजार १७२ मत पाएका थिए । उनी हालका कांग्रेस उम्मेदवार किरणकिशोरका साइलो दाजु हुन् ।

अर्थात् एउटै बा–आमाका तीन दाजुभाइले एमालेका पोखरेलसँग आलोपालो चुनाव लडिसकेका छन् । घिमिरे दाजुभाइका माइला मात्र चुनाव लड्न बाँकी छ ।

दाङ निर्वाचन शंकर पोखरेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित