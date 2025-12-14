निफ्राको नाफासँगै घट्यो प्रतिसेयर आम्दानी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
७ माघ, काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको खुद नाफा ३६.१५ प्रतिशत घटेको छ । कम्पनीले चालु आवको ६ महिनजामा ४० करोड ९९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।
गत आवको यसै अवधिमा कम्पनीको नाफा ६४ करोड १९ लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी नै घटेपछि नाफामा प्रभाव परेको हो । कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी २९ प्रतिशत घटेको छ । पहिले यस्तो आम्दानी १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ७४ करोडमा खुम्चिएको छ ।
पुस मसान्तसम्म कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा ३४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ३ रुपैयाँ ८० पैसा छ । पहिले यस्तो आम्दानी ५ रुपैयाँ त्यस्तै प्रतिसेयर नेटवर्थ ११४ रुपैयाँ ७५ पैसा छ ।
बैंकको सीडी रेसियो ६९.५८ मात्रै छ । जसले थप कर्जा लगानीका लागि बैंकसँग पर्याप्त रकम रहेको संकेत गर्दछ ।
