भारतीय वायुसेनाको विमान प्रशिक्षणका क्रममा दुर्घटना

तस्वीरहरूमा विमान पोखरीमा खसेको देखिन्छ र विमानको केही भाग पानीमुनि पनि छ ।

२०८२ माघ ७ गते १५:१७

काठमाडौं । भारतको उत्तर प्रदेशको प्रयागराजमा वायुसेनाको एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको छ ।

बीबीसी हिन्दीका अनुसार वायुसेनाको उक्त विमान दुर्घटनाग्रस्त भएर पोखरीमा खसेको छ ।

तस्वीरहरूमा विमान पोखरीमा खसेको देखिन्छ र विमानको केही भाग पानीमुनि पनि छ ।

समाचार एजेन्सी एएनआईको एउटा भिडियोमा दुर्घटना स्थल वरिपरि ठूलो संख्यामा स्थानीय मानिसहरू उपस्थित रहेको देखिन्छ ।

पीआरओ डिफेन्स विंग कमान्डर देबार्थो धरले दुई चालक दलका सदस्यहरू सुरक्षित रहेको बताए ।

उनले भनेका छन्, ‘आज दिउँसो १२ बजे, दुई चालक दलका सदस्यहरू सहितको भारतीय वायुसेना विमान प्रशिक्षण अभियानमा थियो । यस क्रममा आपतकालीन अवतरण गर्नुपर्‍यो । चालक दलका दुवै सदस्य सुरक्षित छन् र कोर्ट अफ इन्क्वायरीका लागि आदेश दिइएको छ।’

भारतीय वायुसेना
