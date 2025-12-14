+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

टीभीएसको अन्तर्राष्ट्रिय रेसिङ ‘एआरई जीपी’ नेपालमा सम्पन्न

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ७ गते १७:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • टीभीएस मोटरले नेपालमा ‘अपाचे रेसिङ एक्सपिरियन्स (एआरई जीपी)’ को पहिलो संस्करण सम्पन्न गरेको छ।
  • प्रतियोगितामा ६० भन्दा बढी राइडरले तीन श्रेणीमा १० चुनौतीपूर्ण मोडहरू भएको ट्रयाकमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
  • विजेताहरूलाई भारतको चेन्नईमा फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर र नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको छ।

७ माघ, काठमाडौं । दुई र तीन पांग्रे सवारी साधन उत्पादन कम्पनी टीभीएस मोटरले नेपालमा ‘अपाचे रेसिङ एक्सपिरियन्स (एआरई जीपी)को पहिलो संस्करण सम्पन्न गरेको छ ।

यो कार्यक्रम टीभीएस अपाचे सिरिजको २० वर्षे यात्राको महत्त्वपूर्ण उपलब्धी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । नेपालको पहिलो छनोट चरण सातुङ्गलस्थित भेहिकल एकेडेमी एन्ड रिसर्च सेन्टरमा आयोजना भएको थियो । ६० भन्दा बढी राइडर सहभागी भए भने ३०० भन्दा बढी दर्शक तथा मोटरस्पोर्ट्स पारखीहरूको उत्साहजनक उपस्थिति रह्यो ।

कार्यक्रमले सहभागी राइडरहरूलाई सुरक्षित तथा रोमाञ्चक वातावरणमा व्यावसायिक रेसिङको तालिम लिन, प्रतिस्पर्धा गर्न र रेसिङ अनुभव गर्न अवसर प्रदान गर्‍यो ।

सहभागीहरूलाई टीभीएस रेसिङ च्याम्पियनहरूद्वारा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो । नेपालमा आयोजित यस प्रतिस्पर्धामा ६० भन्दा बढी राइडरहरूले १० वटा चुनौतीपूर्ण मोडहरू भएको व्यावसायिक रूपमा डिजाइन गरिएको ट्रयाकमा प्रतिस्पर्धा गरे, उनीहरूको प्रदर्शन ल्याप टाइमका आधारमा मूल्यांकन गरिएको थियो ।

‘च्याम्पियनसिप १६० सीसी, २०० सीसी र ३१० सीसी गरी तीन श्रेणीमा सञ्चालन गरिएको थियो’ कम्पनीले एक विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ‘यसले विभिन्न सेग्मेन्टका राइडरहरूलाई समान अवसरमा आफ्नो रेसिङ सिप परीक्षणको मौका मिल्यो ।’

साथै उनीहरूलाई भारतको चेन्नईस्थित मद्रास इन्टरनेसनल सर्किटमा आयोजना हुने फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्रदान भएको छ । साथै २५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार तथा टीभीएस मोटरका विशेष राइडिङ गियरहरू पनि प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । छनोट चरणका विजेताहरू अब अप्रिल २०२६ मा आयोजना हुने टीभीएस एआरई जीपी ग्रान्ड फाइनलतर्फ अघि बढ्नेछन् ।

‘सन् २००७ मा सुरु गरिएको टीभीएस रेसिङ एआरई जीपी च्याम्पियनसिप अपाचे राइडरहरूका लागि मनोरञ्जन, सिकाइ र प्रतिस्पर्धाको संगमका रूपमा स्थापित भएको छ’ कम्पनीले भनेको छ ‘सन् २०२५ मा यो च्याम्पियनसिप नेपाल, मेक्सिको र कोलम्बियासहित भारतका १७ सहरहरूमा विस्तार भई विश्वभर १ हजार भन्दा बढी अपाचे राइडरहरूलाई समेट्न सफल भएको थियो ।’

श्रेणीअनुसार १६० सीसीमा सुजन थापा मगर विजेता भएका छन् भने विवेक पाण्डे पहिलो उपविजेता र प्रशान्त सुतीहार दोस्रो उपविजेता बने । २०० सीसी श्रेणीमा, अभिनव राज मल्ल विजेता बने भने निमेष ठकुरी पहिलो उपविजेता र मिलन छुश्याबागा दोस्रो उपविजेता घोषित भए । ३१० सीसी श्रेणीमा, दिलिप दनुवार विजेता बने । राम विक्रम थापा पहिलो उपविजेता र श्रीतेश थापा दोस्रो उपविजेता बने ।

एआरई जीपी टीभीएस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सिरहामा ‘संयुक्त निर्वाचन सुरक्षा अभ्यास’ सञ्चालन

सिरहामा ‘संयुक्त निर्वाचन सुरक्षा अभ्यास’ सञ्चालन
सहकारी नियामक भन्दा अभियन्ता शक्तिशाली, स्वनियमन नाममा दुरुपयोग ढाकछोप

सहकारी नियामक भन्दा अभियन्ता शक्तिशाली, स्वनियमन नाममा दुरुपयोग ढाकछोप
नातेदार र एकाघरका उम्मेदवार

नातेदार र एकाघरका उम्मेदवार
प्रतिनिधिसभा चुनाव : ५ उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी

प्रतिनिधिसभा चुनाव : ५ उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी
काठमाडौं उपत्यकामा उज्यालोका १५ उम्मेदवार, अभियन्तादेखि पर्यटन व्यवसायीसम्म

काठमाडौं उपत्यकामा उज्यालोका १५ उम्मेदवार, अभियन्तादेखि पर्यटन व्यवसायीसम्म
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डा. कृष्ण पौडेल

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डा. कृष्ण पौडेल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित