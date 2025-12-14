जर्मन होम्स होटलको पहलमा भक्तपुरमा हाट बजार मेला हुँदै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गठ्ठाघरको जर्मन होम्स होटल र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाबीच दीर्घकालीन व्यावसायिक सहकार्यका लागि हाट बजार मेला आयोजना हुने भएको छ।
- जर्मन होम्स होटलको पहलमा आगामी शुक्रबार र शनिबार मेला आयोजना हुने र मध्यपुर थिमी नगरपालिका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले उद्घाटन गर्नेछन्।
- मेलामा सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक गतिविधि, उत्पादन प्रदर्शन, लाइभ संगीत, सडक खाना, बालबालिका खेलकुद र थ्रिफ्ट बजार रहनेछन्।
८ माघ, काठमाडौं । गठ्ठाघरको जर्मन होम्स होटल र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाबीच दीर्घकालीन व्यावसायिक सहकार्य गर्ने उद्देश्यका साथ हाट बजार मेला तथा परम्परागत वस्तु विनिमय कार्यक्रम आयोजना हुने भएको छ ।
जर्मन होम्स होटलको पहलमा आगामी शुक्रबार र शनिबार कार्यक्रम आयोजना हुन लागेको हो । मध्यपुर थिमी नगरपालिका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नेछन् ।
आधुनिक तथा नयाँ व्यवसायीको प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको जर्मन होम्स होटलका कार्यकारी निर्देशक राजन कार्कीले बताए ।
‘एकै ठाउँमा विभिन्न सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक गतिविधिसहित उत्पादन प्रदर्शन तथा जानकारी प्रदान गरिनेछ’ उनले भने । जर्मन होम्स होटललाई भक्तपुर शहरको एक आकर्षक फुड एन्ड बेभरेज गन्तव्यको रूपमा प्रबर्द्धन गर्न खोजिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा उपभोक्ताका अलवा स्टल व्यवसायी, नयाँ व्यवसायी, नयाँ ब्रान्ड संचालक तथा आवासीय क्षेत्रका बासिन्दाको उपस्थिति रहनेछ । लाइभ संगीत, सडक तथा स्टिक फुडका स्टकल, बालबालिकाका खेलकुद, थ्रिफ्ट (सेकेन्ड ह्यान्ड) बजार, बार्टर (वस्तु विनिमय संलग्न) स्टलको प्रदर्शनीमा रहनेछन् ।
