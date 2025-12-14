+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal Women

138/7 (20)
Netherlands Women va Nepal Women vs

Netherlands Women

140/5(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Netherlands won by 2 runs

Nepal Women

138/7(20)
vs

Netherlands Women

140/5(20)
WC Series
Nepal Women
138/7 (20)
VS
Netherlands won by 2 runs
Won Netherlands Women
140/5 (20)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

मलेसियाको विस्ट्रोन टेक्नोलोजीले नेपालबाट शून्य लागतमा श्रमिक लैजाने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ८ गते १३:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मलेसियाको विस्ट्रोन टेक्नोलोजी एसडीएन बीएचडीले यस वर्ष नेपालबाट ८ सय श्रमिक शून्य लागतमा लैजाने भएको छ।
  • कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा शून्य लागत तथा नैतिक भर्ती प्रणाली अवलम्बन गर्दै ६०० महिला र २०० पुरुषलाई लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
  • श्रम सम्झौता अनुसार मलेसियामा न्यूनतम तलब १ हजार ७ सय रिंगिट तोकिएको छ र नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित, पारदर्शी रोजगारी प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

८ माघ, काठमाडौं । मलेसियाको विस्ट्रोन टेक्नोलोजी एसडीएन बीएचडीले नेपालबाट शून्य लागतमा यो वर्ष ८ सय श्रमिक लैजाने भएको छ ।

कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा शून्य लागत तथा नैतिक र न्यायोचित भर्ती प्रणाली मार्फत नेपाली श्रमिक लैजाने भएको हो । विगतदेखि नै शून्य लागतमा लगिरहेको उक्त कम्पनीले यस वर्ष थप ८ सय श्रमिकलाई लैजाने भएको हो । सन् २०२२ मा नेपालमै पहिलो पटक शून्य लागतको घोषणा गरेको थियो, जसले नेपालको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी रोजगारीको नयाँ मानक स्थापना गरेको थियो ।

सन् २०२२ मा विस्ट्रोन टेक्नोलोजी एसडीएन बीएचडीले शून्य लागत तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड अनुसार नैतिक भर्ती प्रणाली अवलम्बन गर्दै नेपाली कामदारलाई ऋणको बोझ बिना रोजगारीमा लैजाने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।

विस्ट्रोन टेक्नोलोजीले नेपालमा आकर्षण इन्टरनेसनल र लाल धनुष इन्टरनेसनल सर्भिसेज प्रालि मार्फत श्रमिक लैजाने भएको हो । यस वर्ष पुनः दुईवटा नेपाली एजेन्सीमार्फत ६०० महिला र २०० पुरुष गरी ८०० जना नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

‘शून्य लागत भर्ती केवल नीति होइन, मानवीय मूल्य र जिम्मेवार व्यवसायिक अभ्यासको प्रतिबिम्ब हो । नेपाली कामदारलाई सुरक्षित, मर्यादित र ऋणमुक्त रोजगारी प्रदान गर्नु हाम्रो दीर्घकालीन प्रतिबद्धता हो,’ कम्पनीले भनेको छ ।

मलेसियाले देशभित्र देखिएको श्रमिक अभावको परिपूर्ति गर्न दक्षिण एसियाका विभिन्न देशहरूलाई स्रोत मुलुकका रूपमा चयन गरी श्रमिक आपूर्ति गर्दै आईरहेको छ ।

नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच सन् २९ अक्टोबर २०१८ मा श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । उक्त सम्झौतापछि मलेसियाका उत्पादन, निर्माण, सेवा, कृषि तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा नेपालबाट श्रमिकहरू वैधानिक र व्यवस्थित रूपमा जाने गरेका छन् ।

शून्य लागत प्रणालीमार्फत विदेश गएका नेपाली कामदारहरूले आफ्नो आम्दानी ऋण तिर्न खर्चिनु नपरी औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स नेपाल पठाउन सक्षम हुने गरेको आकर्षण म्यानपावरका अध्यक्ष विष्णु केसीले बताए । यसले कामदारको जीवनस्तर सुधार गर्नुका साथै रेमिट्यान्सको पारदर्शिता, स्थायित्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष केसीका अनुसार वेस्टर्न टेक्नोलोजीले श्रमिक मलेसिया पुग्नु अघि नै प्रत्येक श्रमिकका लागि १ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च अग्रिम रूपमा पठाउने गर्छ । सोही रकमबाट श्रमिकले पासपोर्ट बनाउने, श्रम स्वीकृति लिने, भिसा, टिकट, मेडिकल परीक्षण, बिमा, पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम, रोजगार सम्झौता तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्ने गरेका छन् ।

वेस्टर्न टेक्नोलोजी बहुराष्ट्रिय कम्पनी भएकाले श्रमिकसँग कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट नीति रहेको छ । कम्पनीमा जाने श्रमिकले आफ्नो पासपोर्ट आफैं राख्न पाउने, यदि कम्पनी मन नपरे १५ दिनभित्र नेपाल फर्किन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

आकर्षणले विगत १० वर्षदेखि शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल मलेसियामा काम गर्न इच्छुक हजारौं नेपालीले आवेदन दिइरहेका छन् र अन्तर्वार्ता प्रक्रिया जारी रहेको उनले बताए ।

अध्यक्ष केसीले वैदेशिक रोजगारीमा देखिँदै आएको दलाल र ठगीको समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘नेपाली श्रमिकलाई वैध, सुरक्षित, पारदर्शी र जिम्मेवार प्रक्रियामार्फत विदेश पठाउन प्रतिबद्ध छौँ । श्रमिकलाई ठगीबाट जोगाउन र सीपअनुसार रोजगारीमा जोड्नु हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।’

मलेसियामा हाल न्यूनतम तलव १ हजार ७ सय रिंगिट तोकिएको छ । मलेसिया सरकारले आफ्ना नागरिक र आप्रवासी श्रमिकबिच न्यूनतम तलब समान रूपमा लागु गर्दै आइरहेको छ ।

विस्ट्रोन टेक्नोलोजी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सानेपा बैठकले गगन थापालाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवार घोषणा गर्ने

सानेपा बैठकले गगन थापालाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवार घोषणा गर्ने
धनकुटामा कुनै उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेन

धनकुटामा कुनै उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेन
मकवानपुरको सिमखोलामा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु

मकवानपुरको सिमखोलामा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु
चिनी उद्योगको मेसिनमा च्यापिएर कामदारको मृत्यु

चिनी उद्योगको मेसिनमा च्यापिएर कामदारको मृत्यु
भोलिदेखि लाग्दै ३ फिल्म : ‘परिवर्तन’ देखि एआई न्यायाधीशको कथा ‘मर्सी’ सम्म

भोलिदेखि लाग्दै ३ फिल्म : ‘परिवर्तन’ देखि एआई न्यायाधीशको कथा ‘मर्सी’ सम्म
दोस्तोयभ्स्की र टोल्स्टोयलाई युक्रेनले गर्‍यो साम्राज्यवादी प्रतीक घोषित

दोस्तोयभ्स्की र टोल्स्टोयलाई युक्रेनले गर्‍यो साम्राज्यवादी प्रतीक घोषित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित