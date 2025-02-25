राष्ट्रिय लिग फुटबलमा एपीएफको लगातार दोस्रो जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- एपीएफ एफसीले राष्ट्रिय लिग फुटबलमा चर्च ब्वाइज युनाइटेडलाई ४-१ ले पराजित गर्दै लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ।
- एपीएफका लागि युवराज खड्काले दुई तथा समिराज थोकर र प्रदिप लामाले एक-एक गोल गरे भने चर्च ब्वाइजका मिलन राईले एक गोल फर्काए।
- राष्ट्रिय लिगमा एपीएफ, लालिगुराँस एसोसिएसन र मछिन्द्र एफसीले समान ६ अंक जोडेका छन् र दुई खेल जितेका छन्।
८ माघ, काठमाडौं । विभागीय टोली एपीएफ एफसीले राष्ट्रिय लिग फुटबलमा उपाधि दाबेदार चर्च ब्वाइज युनाइटेडले ४-१ ले पराजित गर्दै लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ ।
च्यासल रंगशालमा बिहीबार भएको खेलमा एपीएफका लागि युवराज खड्काले दुई तथा समिराज थोकर र प्रदिप लामाले एक-एक गोल गरे । चर्च ब्वाइजका लागि मिलन राईले एक गोल फर्काए ।
समिराजले २२औं मिनेटमा गोल गर्दै एपीएफलाई अग्रता दिलाएका थिए । प्रदिपले ३८औं मिनेटमा एपीएफको अग्रता दोब्बर पारे ।
युवराज खड्काले ६०औं र ७७औं मिनेटमा गोल गरे । चर्च ब्वाइजका मिलन राईले ८२औं मिनेटमा एक गोल फर्काए ।
राष्ट्रिय लिगमा एपीएफसँगै लालिगुराँस एसोसिएसन र मछिन्द्र एफसीले मात्र लगातार दुई खेल जित्दै शतप्रतिशत नतिजा निकालेको छ ।
दुई खेलबाट एपीएफसहित तीनवटै टिमले समान ६ अंक जोडेका छन् । लालिगुराँस र एपीएफले दुई खेल जित्दा समान ५ गोल गरेका छन् र १ गोल व्यहोरेका छन् ।
