निर्वाचन प्रहरीका लागि कर्णालीमा मागभन्दा ७ हजार बढीको आवेदन

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि निर्वाचन प्रहरीका लागि कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार १६४ जनाको आवदेन परेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ८ गते १५:५९

८ माघ, हुम्ला । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि निर्वाचन प्रहरीका लागि कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार १६४ जनाको आवदेन परेको छ । निर्वाचन प्रहरीका लागि कर्णाली प्रदेशबाट १० हजार ७५२ जना माग भएको छ ।

माग भएको भन्दा ७ हजार ४१२ जनाको बढी आवेदन परेको हो । सुर्खेत जिल्लामा नेपाल प्रहरीबाट १ हजार ६२८ जना सश्स्त्र प्रहरीमा २१२ जना कुल १ हजार ८४० जना ‍‍माग हुदाँ ४ हजार १२८ जना नेपाल प्रहरी र २५० जना सश्स्त्र प्रहरी गरी कुल ४ हजार ३७८ जनाको आवेदन परेको छ ।

यस्तै गरी दैलेख जिल्लामा १ हजार ३७८ जना नेपाल प्रहरी १७९ जना सश्स्त्र प्रहरी गरी १ हजार ५५७ माग हुदाँ नेपाल प्रहरीतर्फ १ हजार ९४९ जना २ जना सश्स्त्र प्रहरी गरी कुल १ हजार ९५१ जनाको आवेदन परेको छ ।

जाजरकोट जिल्लामा ८८६ जना नेपाल प्रहरी र ९६ जना सश्स्त्र प्रहरी गरी कुल ९८२ माग हुदाँ १हजार ४१३ नेपाल प्रहरीमा र १७३ जना सश्स्त्र प्रहरी कुल १ हजार ४१५ जनाको आवेदन परेको छ ।

रुकुमपश्चिममा ५३ जना नेपाल प्रहरी र ९६ सश्स्त्र प्रहरी कुल ९४९ को माग हुदाँ १ हजार ३०२ नेपाल प्रहरी, ११३ जना सश्स्त्र प्रहरी गरी कुल १ हजार ४१५ आवेदनको परेको छ ।

सल्यान जिल्लामा १ हजार ३१० जना नेपाल प्रहरी र ९६ सशस्त्र प्रहरी गरी १ हजार ४०६ जनाको माग हुदाँ १ हजार ६९१ नेपाल प्रहरी र ११६ जना सश्स्त्र प्रहरी गरी कुल १ हजार ६०८ जनाको आवेदन परेको छ ।

कालिकोट जिल्लामा १ हजार १०२ नेपाल प्रहरी र ९६ जना सश्स्त्र प्रहरीको कुल १ हजार १९८ जनाको मागमा १ हजार ३२० नेपाल प्रहरी र १६७ सश्स्त्र प्रहरी गरी १ हजार ४८७ जनाको आवेदन परेको छ ।

यस्तै गरी जुम्ला जिल्लामा ८७८ जना नेपाल प्रहरी र ९६ जना सश्स्त्र प्रहरी गरी कुल ९७४ जनाको माग छ । भने १ हजार ८१८ जना नेपाल प्रहरी र ७६ जना सश्स्त्र प्रहरी गरी कुल १ हजार ९४ जनाको आवेदन परेको छ ।

मुगु जिल्ला ५० नेपाल प्रहरी र ४६ जना सशस्त्र प्रहरी कुल ६२६ माग छ । भने १ हजार १८० जना नेपाल प्रहरी र १०९ जना सश्स्त्र प्रहरी गरी १ हजार १ हजार २८९ जनाको आवेदन परेको छ ।

डोल्पा जिल्लामा ५७९ नेपाल प्रहरी र ४६ जना सश्स्त्र प्रहरी गरी ६२५ जनाको निर्वाचन प्रहरीको माग छ भने १ हजार ११५ नेपाल प्रहरी र १२६ जना सश्स्त्र प्रहरी गरी कुल १ हजार १४१ जनाको निर्वाचन प्रहरीमा आवेदन परेको छ ।

यस्तै गरी हुम्ला जिल्लामा ५४९ जना नेपाली प्रहरी र ४६ जना गरी कुल ५९५ जनाको निर्वाचन प्रहरी माग हुदाँ १ हजार २१६ जना नेपाल प्रहरीको निर्वाचन प्रहरीमा आवेदन परेको छ । भने सश्स्त्र प्रहरीतर्फबाट आवेदन गरेको छैन ।

यसरी सुर्खेत जिल्लामा निर्वाचन प्रहरी मागभन्दा २ हजार ५३८ बढी र दैलेख जिल्लामा माग भन्दा ३९४ जना र जाजरकोटमा ६०४ जना निर्वाचन प्रहरी बढी आवेदन दिएका छन् ।

भने यस्तै गरी रुकुम पश्चिम ४६६ जना बढी र सल्यानमा ४०१ बढी र कालिकोट जिल्लामा २८९ जना, जुम्ला जिल्लाबाट ९२० जना, निर्वाचन प्रहरी बढी आवेदन परेको छ ।

यस्तै गरी मुगु जिल्लाबाट ६६३ जना डोल्पा ५१६ जना र हुम्लाबाट ६२१ जना गरी कुल ७ हजार ४१२ जना निर्वाचन प्रहरी बढीले आवेदन दिएका छन् ।

हुम्ला निर्वाचन प्रहरी
