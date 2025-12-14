+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

६ महिनामा ५ लाख ९० हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गए

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ८ गते १६:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ५ लाख ९० हजार ७ सय १८ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
  • वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ५ लाख १४ हजार ३ सय ५० पुरूष र ७६ हजार ३ सय ६८ महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका हुन्।
  • पुस महिनामा मात्रै ६२ हजार ५ सय ५९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।

८ माघ, काठमाडौं । पछिल्लो ६ महिनामा ५ लाख ९० हजार बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा ५ लाख ९० हजार ७ सय १८ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार ५ लाख १४ हजार ३ सय ५० पुरूष र ७६ हजार ३ सय ६८ महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका हुन् । जसमा १ लाख ९६ हजार ४२ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर ६४ हजार २ सय ६२ जना वैदेशिक रोजगारीका गएका छन् भने ३ लाख २५ हजार ४ सय ७ जना म्यानपावर कम्पनीमार्फत गएका छन् ।

४ हजार ८ सय ६६ जना जी टु जी मार्फत इजरायल, कोरिया तथा बेलायत गएका छन् । यो छ महिना अवधिमा १४१ जना विना कागजात विदेशमा काम गर्दै आएका नेपालीहरूलाई वैधानिकीकरण गरिएको विभागले जनाएको छ ।

पुस महिनामा मात्रै ६२ हजार ५ सय ५९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । ६ महिनामा जी टु जी मार्फत ६०८ जना इजरायल गएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विदेशबाट फर्केर उद्यम गरेकालाई राष्ट्रिय सम्मान गर्न आवेदन खुल्यो

विदेशबाट फर्केर उद्यम गरेकालाई राष्ट्रिय सम्मान गर्न आवेदन खुल्यो
पुस महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या ३१ हजार बढी

पुस महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या ३१ हजार बढी
रोजगारी खोज्दै दिल्लीबाट दुबई गएका दर्नालको ४ महिनापछि अचेत अवस्थामा उद्धार

रोजगारी खोज्दै दिल्लीबाट दुबई गएका दर्नालको ४ महिनापछि अचेत अवस्थामा उद्धार
नेपाली श्रमिकबाट थप १४ हजार बढी असुल्दै यूएई, हटाउन कूटनीतिक पहल

नेपाली श्रमिकबाट थप १४ हजार बढी असुल्दै यूएई, हटाउन कूटनीतिक पहल
वैदेशिक रोजगारीमा बुल्गेरिया र क्रोएसिया पठाउने भन्दै १८ करोड बढी ठगी

वैदेशिक रोजगारीमा बुल्गेरिया र क्रोएसिया पठाउने भन्दै १८ करोड बढी ठगी
वैदेशिक रोजगारीमा १५० बढी देश जान्छन् नेपाली

वैदेशिक रोजगारीमा १५० बढी देश जान्छन् नेपाली

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित