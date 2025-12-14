६ महिनामा ५ लाख ९० हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गए

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ५ लाख ९० हजार ७ सय १८ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
- वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ५ लाख १४ हजार ३ सय ५० पुरूष र ७६ हजार ३ सय ६८ महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका हुन्।
- पुस महिनामा मात्रै ६२ हजार ५ सय ५९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।
८ माघ, काठमाडौं । पछिल्लो ६ महिनामा ५ लाख ९० हजार बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा ५ लाख ९० हजार ७ सय १८ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार ५ लाख १४ हजार ३ सय ५० पुरूष र ७६ हजार ३ सय ६८ महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका हुन् । जसमा १ लाख ९६ हजार ४२ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर ६४ हजार २ सय ६२ जना वैदेशिक रोजगारीका गएका छन् भने ३ लाख २५ हजार ४ सय ७ जना म्यानपावर कम्पनीमार्फत गएका छन् ।
४ हजार ८ सय ६६ जना जी टु जी मार्फत इजरायल, कोरिया तथा बेलायत गएका छन् । यो छ महिना अवधिमा १४१ जना विना कागजात विदेशमा काम गर्दै आएका नेपालीहरूलाई वैधानिकीकरण गरिएको विभागले जनाएको छ ।
पुस महिनामा मात्रै ६२ हजार ५ सय ५९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । ६ महिनामा जी टु जी मार्फत ६०८ जना इजरायल गएका छन् ।
