सिद्धार्थ राजमार्ग सुधार्न २० लाख डलर अनुदान

८ माघ, काठमाडौं । सरकारले सिद्धार्थ राजमार्ग सुधारका लागि एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट उपलब्ध हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल-पोखरा क्षेत्र सुधारका लागि २० लाख अमेरिकी डलर बराबर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
