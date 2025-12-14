+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सरकार प्रवक्ताको जिम्मेवारी गृहमन्त्री अर्याललाई

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ८ गते १६:३३
Photo Credit : फाइल तस्वीर

८ माघ, काठमाडौं । सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई दिइएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्याललाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्नका लागि यसअघिका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले राजीनामा दिएपछि प्रवक्ताको पद खाली थियो ।

राजीनामा दिएका खरेल ललितपुर-२ बाट रास्वपाको उम्मेदवार बनेका छन् ।

ओमप्रकाश अर्याल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

होलीले चुनाव रोकिँदैन : गृहमन्त्री अर्याल

होलीले चुनाव रोकिँदैन : गृहमन्त्री अर्याल
सरकारले निष्पक्ष भएर चुनाव गराउँछ : गृहमन्त्री

सरकारले निष्पक्ष भएर चुनाव गराउँछ : गृहमन्त्री
तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउनु सरकारको मुख्य दायित्व : गृहमन्त्री

तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउनु सरकारको मुख्य दायित्व : गृहमन्त्री
सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन गृहमन्त्री अर्याल जनकपुरमा

सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन गृहमन्त्री अर्याल जनकपुरमा
वर्तमान सरकारमा बस्नेलाई कुनै दलतिर ढल्कने छुट छैन : गृहमन्त्री अर्याल

वर्तमान सरकारमा बस्नेलाई कुनै दलतिर ढल्कने छुट छैन : गृहमन्त्री अर्याल
संविधान रक्षाका लागि निर्वाचन अनिवार्य शर्त : गृहमन्त्री

संविधान रक्षाका लागि निर्वाचन अनिवार्य शर्त : गृहमन्त्री

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित