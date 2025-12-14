सरकारले निष्पक्ष भएर चुनाव गराउँछ : गृहमन्त्री

६ माघ, काठमाडौं । सरकारले निष्पक्ष भएर निर्वाचन गराउने गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताएका छन् ।
मंगलबार गृहमन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले उक्त कुरा बताएक हुन् ।
‘सरकार निष्पक्ष र तटस्थ हुन्छ । त्यहीअनुसार निर्वाचन हुन्छ । निष्पक्षताको प्रत्याभूति दिलाउँछौं,’ मन्त्री अर्यालले भने ।
सरकार सबैको अभिभावक रहेको उनले बताए । ‘२३ र २४ भदौको घटनापछि देश अभिभावकविहीन भएको थियो । त्यसपछि सबैले स्वीकार्ने नेतृत्व सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सरकारले तटस्थ भएर काम गर्छ,’ उनले भने ।
राजनीतिक विषयमा सरकार कसैको पक्षधरता नरहेको सरकारको पक्षधरता भनेको सुशासन रहेको उनको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4