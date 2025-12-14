+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सर्लाही-२ : राजेन्द्र र महेन्द्र पुरानो प्रतिस्पर्धी, थपिए नयाँ पनि

सर्लाही प्रतिनिधिसभा क्षेत्र-२ मा पुरानै प्रतिस्पर्धीसँगै नयाँ थपिँदा चुनावी माहोल रोचक बनेको छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ८ गते १७:१९

८ माघ, सर्लाही । सर्लाही प्रतिनिधिसभा क्षेत्र-२ मा पुरानै प्रतिस्पर्धीसँगै नयाँ थपिँदा चुनावी माहोल रोचक बनेको छ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि यहाँ राजेन्द्र महतो र महेन्द्रराय यादव फेरि आमनेसामने भएका छन् । यी दुईबीचको प्रतिस्पर्धा पुरानै भए पनि यसपटक नेपाली कांग्रेसबाट डा. सरोज कुमार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट रविन महतो र जनमत पार्टीबाट ई. विपिन कापडलगायत नयाँ अनुहारको उपस्थितिले चुनावी माहोल थप रोचक बनेको हो ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन कांग्रेस-माओवादीसहितको सत्तागठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर मैदानमा उत्रिएका महेन्द्रराय यादव विजयी भएका थिए । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का उम्मेदवार राजेन्द्र महतो उपविजेतामा सीमित भए ।।

यादव र महतोबीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा नयाँ भने होइन । २०७० सालको निर्वाचनमा पनि यी दुवैबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो ।

त्यतिबेला यादव तराई–मधेश सद्भावना पार्टीबाट उम्मेदवार बनेर विजयी भएका थिए भने सद्भावना पार्टीकै तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका महतो पराजित भएका थिए ।

त्यतिबेला सर्लाहीका ६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नम्बर ४ मा उनीहरू प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यसैगरी, २०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट यादव सर्लाही–२ बाट विजयी हुँदा महतो भने धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।

तेस्रो मधेश आन्दोलनको रापतापका बीच जनकपुर पुगेका महतोले त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका विमलेन्द्र निधिलाई पराजित गरेका थिए ।

महेन्द्रराय यादव राजेन्द्र महतो सर्लाही
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित