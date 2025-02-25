राष्ट्रिय लिग फुटबलमा एनआरटीले काँक्रेविहारलाई हरायो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
८ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय लिग फुटबलअन्तर्गत बिहीबार भएको दोस्रो खेलमा न्युरोड टिम (एनआरटी) ले सुर्खेतको काँक्रेविहार युथ क्लबलाई पराजित गरेको छ ।
एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा एनआरटीले काँक्रेविहारलाई २-० गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । पहिलो हाफमै गरेको २ गोलले एनआरटी विजयी भएको हो ।
एनआरटीको जितमा तिमोथी र रनदिप पौडेलले एक-एक गोल गरे । खेलको दोस्रो मिनेटमै तिमोथीले गोल गरेका थिए भने ३४औं मिनेटमा रनदिपले गोल थपे ।
दोस्रो हाफमा कुनै गोल भएनन् र एनआरटी २-० ले विजयी भयो । लिगमा एनआरटीको यो दोस्रो जित हो । ३ खेलबाट ६ अंक जोडेको एनआरटी तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ ।
काँक्रेविहारले भने लगातार तेस्रो हार बेहोरेको छ ।
