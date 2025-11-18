+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

डोल्पाका उम्मेदवारविरुद्ध परेन उजुरी

आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि डोल्पाका कुनै पनि उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी नपरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ८ गते २०:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डोल्पामा आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दर्ता भएका ९ उम्मेदवारविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
  • मुख्य निर्वाचन अधिकृत चन्द्रदेव भारतीले सबै उम्मेदवार कानुनी रूपमा योग्य रहेको र नामावली प्रकाशित गरिएको बताउनुभयो।
  • डोल्पामा फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि ८ दलका उम्मेदवार र एक स्वतन्त्र उम्मेदवारले भाग लिनेछन् र मतदाता संख्या २४ हजार १ सय १५ रहेको छ।

माघ ८, डोल्पा । आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि डोल्पाका कुनै पनि उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी नपरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता गरेका ९ जनाविरुद्ध कुनै पनि उजुरी नपरेको हो । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आज उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरेको छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत चन्द्रदेव भारतीले उम्मेदवारी दिएका सबै ९ जनाको उम्मेदवारी कायम रहेको र सोहीअनुसार नामावली सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका तर्फबाट जाँच गर्दा सबै उम्मेदवार कानुनी रूपमा योग्य रहेको पाइएको उनको भनाइ छ ।

कानुन बमोजिम कायम रहेका उम्मेदवारको नामावली प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा २४ बमोजिम प्रकाशन गरिएको अधिकृत भारतीले बताए ।

निर्वाचन तालिका अनुसार भोलि माघ ९ गते उम्मेदवारी फिर्ताको समय छ । भोलि नै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र चुनाव चिह्न वितरण पनि हुँदैछ । त्यसपछि उम्मेदवारहरूकाे अन्तिम नामावलीअनुसार मत पत्र तयार हुनेछ । आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि जिल्लामा ८ जना दलबाट र एक जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् ।

उम्मेदवारी दर्ता गराउनेमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट धन बहादुर बूढा, नेकपा एमालेबाट लंक बहादुर रोकाया, नेपाली काँग्रेसबाट कर्णबहादुर बूढा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट देव सिंह ऐडी, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट दिलबहादुर विष्ट, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट विकास बूढा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट हरि डाँगी, मितेरी नेपाल पार्टीबाट जुनु भण्डारी र स्वतन्त्र ओमेन्द्र केसीले छन् ।

प्रतिनिधीसभा एकमात्र क्षेत्र रहेको डोल्पामा ६८ वटा मतदानस्थल छन् । जिल्लामा मतदाता नामावली अद्यावधिक हुँदा २४ हजार १ सय १५ जना मतदाता कायम भएका छन् ।

डोल्पा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

डोल्पामा आफ्नै दाजु-भाइदेखि गाउँपालिकामा पराजित उम्मेदवारसम्मको चुनावी भिडन्त

डोल्पामा आफ्नै दाजु-भाइदेखि गाउँपालिकामा पराजित उम्मेदवारसम्मको चुनावी भिडन्त
डोल्पामा दाजुभाइदेखि गुरुचेलासम्म, लेखापढी व्यवसायीदेखि ट्रेकिङ गाइडसम्म उम्मेदवार

डोल्पामा दाजुभाइदेखि गुरुचेलासम्म, लेखापढी व्यवसायीदेखि ट्रेकिङ गाइडसम्म उम्मेदवार
डोल्पामा हुनेछ सहोदर दाजुभाइबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा

डोल्पामा हुनेछ सहोदर दाजुभाइबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा
मुस्ताङ झरे डोल्पाली याक

मुस्ताङ झरे डोल्पाली याक
बेथितिको ऐना डोल्पा : डोल्पा बदल्ने एउटा मोडलको परिकल्पना

बेथितिको ऐना डोल्पा : डोल्पा बदल्ने एउटा मोडलको परिकल्पना
अभाव र अप्ठ्यारोमा कसरी खुसी हुने भनेर सिक्न डोल्पा पुग्नुपर्छ

अभाव र अप्ठ्यारोमा कसरी खुसी हुने भनेर सिक्न डोल्पा पुग्नुपर्छ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित