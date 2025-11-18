डोल्पाका उम्मेदवारविरुद्ध परेन उजुरी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
माघ ८, डोल्पा । आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि डोल्पाका कुनै पनि उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी नपरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता गरेका ९ जनाविरुद्ध कुनै पनि उजुरी नपरेको हो । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आज उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरेको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत चन्द्रदेव भारतीले उम्मेदवारी दिएका सबै ९ जनाको उम्मेदवारी कायम रहेको र सोहीअनुसार नामावली सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका तर्फबाट जाँच गर्दा सबै उम्मेदवार कानुनी रूपमा योग्य रहेको पाइएको उनको भनाइ छ ।
कानुन बमोजिम कायम रहेका उम्मेदवारको नामावली प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा २४ बमोजिम प्रकाशन गरिएको अधिकृत भारतीले बताए ।
निर्वाचन तालिका अनुसार भोलि माघ ९ गते उम्मेदवारी फिर्ताको समय छ । भोलि नै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र चुनाव चिह्न वितरण पनि हुँदैछ । त्यसपछि उम्मेदवारहरूकाे अन्तिम नामावलीअनुसार मत पत्र तयार हुनेछ । आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि जिल्लामा ८ जना दलबाट र एक जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् ।
उम्मेदवारी दर्ता गराउनेमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट धन बहादुर बूढा, नेकपा एमालेबाट लंक बहादुर रोकाया, नेपाली काँग्रेसबाट कर्णबहादुर बूढा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट देव सिंह ऐडी, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट दिलबहादुर विष्ट, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट विकास बूढा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट हरि डाँगी, मितेरी नेपाल पार्टीबाट जुनु भण्डारी र स्वतन्त्र ओमेन्द्र केसीले छन् ।
प्रतिनिधीसभा एकमात्र क्षेत्र रहेको डोल्पामा ६८ वटा मतदानस्थल छन् । जिल्लामा मतदाता नामावली अद्यावधिक हुँदा २४ हजार १ सय १५ जना मतदाता कायम भएका छन् ।
