१६ विधामा मनोनित हुँदै ‘सिनर्स’ ले रच्यो अस्कर अवार्डमा कीर्तिमान

लस एन्जलस । फिल्म ‘सिनर्स’ को सफलताको यात्रा अझै रोकिएको छैन । रायन कुग्लरद्वारा निर्देशित यो ड्रामाले १६ विधामा मनोनित हुँदै इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मनोनयन पाउने चलचित्रको कीर्तिमान कायम गरेको छ ।
यसअघि सन् १९५० को ‘अल अबाउट इभ’, १९९७ को ‘टाइटानिक’ र २०१६ को ‘ला ला ल्यान्ड’ ले १४-१४ विधामा मनोनयन पाएर बनाएको कीर्तिमानलाई यसले उछिनेको छ ।
अप्रिलमा प्रदर्शनमा आएको ‘सिनर्स’ पछिल्लो १५ वर्षमा अमेरिकाको घरेलु बजारमा सबैभन्दा धेरै कमाउने चलचित्र बनेको छ । यसअघि सन् २०१० मा क्रिस्टोफर नोलनको चलचित्र ‘इन्सेप्सन’ ले यस्तो कीर्तिमान बनाएको थियो ।
हलमा प्रदर्शन हुनुअघि यसलाई लिएर फिल्म उद्योगमा धेरै शङ्का र विवादहरू थिए । तर, यसले बै शङ्का गर्नेहरूको मुख मात्र थुनेन, बरु उत्तर अमेरिकामा यो वसन्त ऋतुको सबैभन्दा सफल र चर्चित चलचित्र बन्न पुग्यो ।
यो फिल्मले विश्वभरका समीक्षकबाट निकै प्रशंसा पाएको छ । साथै, पर्दामा अभिनय गर्ने कलाकार र पर्दा पछाडि काम गर्ने अनुभवी प्राविधिकका कारण यसले ठूला अवार्ड जित्न सक्ने बलियो सम्भावना सिर्जना गरेको छ ।
एक फिल्म निर्माताको रूपमा रायन कुग्लरको यात्रा निकै उत्कृष्ट छ । उनको पहिलो स्वतन्त्र (इन्डी) चलचित्र ‘फ्रुटभेल स्टेसन’ देखि लिएर पछि आएका ’क्रीड’ र ’ब्ल्याक प्यान्थर’ जस्ता ठूला फ्रेन्चाइजलाई समीक्षक र दर्शक दुवैले उत्तिकै रुचाएका छन् ।
यस पटकको अवार्ड सिजनअघि उनीसँग दुईवटा अस्कर मनोनयनको अनुभव थियो । पहिलो, उत्कृष्ट चलचित्रको लागि मनोनित ‘जुडास एन्ड द ब्ल्याक मसाया’ को निर्माताको रूपमा र दोस्रो, ‘ब्ल्याक प्यान्थर : वाकान्डा फरेभर’ को गीत “लिफ्ट मी अप’ को सह-लेखकको रूपमा ।
यसको अर्थ, ‘सिनर्स’ मार्फत कुग्लरले करियरमै पहिलो पटक अस्करमा उत्कृष्ट निर्देशक र उत्कृष्ट पटकथा विधामा मनोनयन प्राप्त गरेका छन् ।
यससँगै उनी अस्कर इतिहासमा उत्कृष्ट निर्देशकको विधामा मनोनयन पाउने सातौं अश्वेत फिल्म निर्माता बनेका छन् । उनीभन्दा अघि ७ वर्ष पहिले स्पाइक लीले चलचित्र ‘ब्ल्याकक्ल्यान्सम्यान’ का लागि यो विधामा मनोनयन पाएका थिए ।
यसबीच, माइकल बी. जोर्डनले अन्ततः आफ्नो पहिलो अस्कर मनोनयन प्राप्त गरेका छन् । यो मनोनयन उनका लागि विशेष छ, किनकि उनले यस चलचित्रमा स्मोक र स्ट्याक मोर नामका दुई जुम्ल्याहा पात्रहरूको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
जोर्डनले १२ वर्षअघि कुग्लरकै चलचित्र ’फ्रुटभेल स्टेसन’ बाट मुख्य अभिनेताको रूपमा आफ्नो यात्रा सुरु गरेका थिए । त्यसैले ’सिनर्स’ को यो सफलता यो जोडीका लागि एउटा सुखद र पूर्ण चक्रजस्तै भएको छ ।
अभिनेत्री उन्मी मोसाकु र अभिनेता डेलरोय लिन्डोका लागि पनि यो पहिलो अस्कर मनोनयन हो । पर्दा पछाडि काम गर्ने केही अनुभवी व्यक्तिहरू पुनः अवार्डको दौडमा छन् ।
यसअघि कुग्लरकै ‘ब्ल्याक प्यान्थर’ चलचित्रबाट अस्कर जितिसकेका कस्ट्युम डिजाइनर रुथ ई. कार्टर र संगीतकार लुडविग गोरान्सन यस पटक पनि मनोनयनमा परेका छन् ।
‘सिनर्स’ लाई उत्कृष्ट मौलिक पटकथा विधाको प्रमुख दाबेदार मानिएको छ र यसले प्राविधिक विधामा पनि कडा प्रतिस्पर्धा गर्ने निश्चित छ । तर, यो चलचित्रका लागि एउटा विशेष विधा निकै रोचक छ, जुन ओस्कारमा बिल्कुलै नयाँ हो- उत्कृष्ट कास्टिङ ।
यस चलचित्रका लागि कलाकारको छनोट गर्ने फ्रान्सिन मेस्लर मनोनयनमा परेकी छिन् । उनले यस चलचित्रमा निकै प्रशंसा बटुलेका नव-कलाकार माइल्स क्याटन लगायतका कलाकारको उत्कृष्ट समूह तयार पारेकी छिन् ।
मेस्लर आफ्नो क्षेत्रकी एक दिग्गज व्यक्तित्व हुन्, जसले एडम म्याके, आरोन सोर्किन, ब्यारी जेन्किन्स र डेनिस भिलेन्युभजस्ता प्रसिद्ध निर्देशकसँग नियमित रूपमा काम गरेकी छिन् ।
यदि एकेडेमीले यो विधा सन् २०२६ भन्दा पहिले नै सुरु गरेको भए, उनी पक्कै पनि पटक-पटक मनोनयनमा पर्ने थिइन् । अन्ततः, अस्करले उनलाई सम्मान गर्ने अवसर पाएको छ ।
अहिले एउटै प्रश्न सबैको मनमा छ- आखिर ‘सिनर्स’ ले अझै कति उचाइ हासिल गर्ला ? आज सार्वजनिक भएको अस्कर मनोनयनको नतिजा हेर्दा, यो चलचित्रले जुनसुकै विधामा पनि अवार्ड जित्न सक्ने देखिन्छ । १६ विधामा मनोनयन पाउनुले यो प्रमाणित गर्छ कि यसलाई कुनै पनि क्षेत्रमा कमजोर आँक्न सकिँदैन ।
यसले ‘बेस्ट पिक्चर’ (उत्कृष्ट चलचित्र) देखि लिएर अभिनय र प्राविधिक विधासम्मका सबै प्रमुख अवार्ड बढार्ने सम्भावना निकै बलियो छ ।
