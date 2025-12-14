+
काठमाडौं-२ का स्वतन्त्र युवा उम्मेदवार रुपकले पाए क्याप चिह्न

२०८२ माघ ९ गते १८:००

काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ का स्वतन्त्र उम्मेदवार रुपक सिम्खडाले क्याप चुनाव चिह्न पाएका छन् । आज निर्वाचन आयोगले उनलाई क्याप चुनाव चिह्न प्रदान गरेको हो ।

विगतमा राप्रपाको युवक संगठनको राजनीतिमा सक्रिय उनी  थली निवासी हुन् ।

उनी जेनजी युवाको भावना र अग्रजहरुको सम्मान गर्दै काम गर्ने बताउँछन् । ४४ वर्षीय सिम्खडा भन्छन्, ‘म जेनजी आन्दोलनपछिको विकसित परिस्थितिमा युवा र अग्रज पुस्तालाई जोड्दै सत्कर्मलाई जारी राख्ने छु ।’

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपा एमालेका मणिराम फुयाल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नितेश पौडेल, कांग्रेसका कविर शर्मा, रास्वपाका सुनिल केसी लगायत उम्मेदवार छन् ।

अघिल्लो निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा रास्वपाकी सोबिता गौतम विजयी भएकी थिइन् । यसपटक उनी चितवन क्षेत्रनम्बर ३ को उम्मेदवार छिन् ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन
Hot Properties

