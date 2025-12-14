+
पार्टी सदस्यहरूलाई ओलीको पत्र- बहुमत ल्याउन सक्रिय हुनुस्

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ११ गते १२:११

११ माघ, काठमाडौ । नेकपा एमालेले पार्टी सदस्यहरूलाई चुनावमा होमिन अपिल सहितको पत्र पठाएको छ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षर सहितको पत्र पठाउँदै एमालेले पार्टी सदस्यहरूलाई बहुमत सिटका निम्ति क्रियाशील हुन आग्रह गरेको छ ।

‘देश निर्माणका लागि हाम्रो पार्टीलाई बहुमत आवश्यक छ । अत: बहुमतका लागि अपरिहार्य पार्टीका उम्मेदवारहरूको विजय सुनिश्चित गर्न कमरेडहरूको उच्च मनोबल र सक्रिय सहयोगको हार्दिक अपेक्षा गर्दछु,’ अपिलमा भनिएको छ ।

नेताहरूका अनुसार एमालेको यस्तो पत्र पार्टीका ६ लाख ६३ हजार पार्टी सदस्यलाई पठाइएको छ । ‘पार्टीको यो अपिल पार्टीका सदस्यहरूका लागि मात्रै होइन, आम मतदातालाई पनि हो,’ प्रचार विभाग संयोजक मीनबहादुर शाहीले भने ।

केपी शर्मा ‌ओली नेकपा एमाले
प्रतिक्रिया
