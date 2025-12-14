आठ वर्षमा दुई सय किलोमिटर सडक कालोपत्र

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पर्वत जिल्लामा बितेका आठ वर्षमा २०४ किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्र भएका छन्।
- यस अवधिमा २४ वटा मोटर सञ्चालन गर्न मिल्ने पक्की पुल निर्माण भएका छन्।
- चिसापानी–हुवास–त्रिवेणी–वहाकी–रानीपानी–बर्राचौर सडक २३ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ।
११ माघ, पर्वत । बितेका आठ वर्षमा जिल्लामा २०४ किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्र भएका छन् ।
यो अवधिमा चिसापानी–हुवास–त्रिवेणी–वहाकी–रानीपानी–बर्राचौर २३ किलोमिटर, अर्मादी–खुर्कोट–बनौ सडक १२ किलोमिटर, पातीचौर–देउपुर– भुकदेउराली १२ किलोमिटर, डिमुवा–तिलाहार–राम्जादेउराली ११ किलोमिटर कालोपत्र गरिएका हुन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार दोबिल्ला–कटुवाचौपारी–मुडिकुवा–फलेवास–ढिक १४ किलोमिटर, हिमालय–विपाङ–नुवार–खनियाँघाट आठ किलोमिटरसहित जिल्लाका ग्रामीण भेगका सडक कालोपत्र भएका छन् ।
साथै, सोही अवधिमा मोटर सञ्चालन गर्न मिल्ने २४ वटा पक्की पुल निर्माण भएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4