+
English edition
महिला टी-२० विश्‍वकप ग्लोबल छनोट :

जित्‍नैपर्ने दबाबसहित स्कटल्यान्डसँग खेल्दै नेपाल

२०८२ माघ ११ गते १५:३९ २०८२ माघ ११ गते १५:३९

प्रतिक भट्ट

Shares

अघिल्लो चरणमा पुग्ने सम्भावना कायमै राख्न यो खेल नेपाललाई जित्नैपर्ने दबाब छ । तर जितले मात्र पनि पर्याप्त नहुन सक्छ ।

प्रतिक भट्ट

Shares
जित्‍नैपर्ने दबाबसहित स्कटल्यान्डसँग खेल्दै नेपाल

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आईसीसी महिला टी-२० विश्वकप ग्लोबल छनोटमा नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेल माघ १२ गते स्कटल्यान्डसँग खेल्दै छ।
  • नेपालले स्कटल्यान्डलाई जित्नैपर्ने दबाब छ र नेदरल्यान्ड्स र थाइल्यान्डबीचको खेलको नतिजामा पनि निर्भर छ।
  • नेपालको बलिङ र फिल्डिङमा सुधार आवश्यक छ भने चोटग्रस्त सीता राना मगरको स्थानमा राजमती ऐरी खेल्न सक्छिन्।

११ माघ, काठमाडौं । आईसीसी महिला टी-२० विश्‍वकप ग्लोबल छनोटमा खेलेका तीन खेलमध्ये एक खेल मात्र जितेको नेपाली महिला क्रिकेट टोली अब प्रतियोगिताको निर्णायक मोडमा छ ।

थाइल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्ससँग भएका सुरुवाती दुई खेलमा हार बेहोरेपछि तेस्रो खेलमा जिम्बाबेमाथि जित निकालेको नेपालले समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा सोमबार स्कटल्यान्डसँग खेल्दै छ ।

अघिल्लो चरणमा पुग्ने सम्भावना कायमै राख्न यो खेल नेपाललाई जित्नैपर्ने दबाब छ । तर जितले मात्र पनि पर्याप्त नहुन सक्छ ।

नेपालले स्कटल्यान्डलाई कुन अन्तरले पराजित गर्छ त्यसमा पनि भर पर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यति मात्र नभएर त्यसपछि हुने थाइल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्सबीचको खेलको नतिजा पनि कुर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

यो अवस्थामा समिकरणको कुरा गर्नुपर्दा नेपालले स्कटल्यान्डलाई हराएर नेदरल्यान्ड्सले थाइल्यान्डलाई हराएमा नेपाल अघि बढ्ने सम्भावना सबैभन्दा बलियो देखिन्छ ।

नेपालले स्कटल्यान्डलाई जितेर थाइल्यान्डले नेदरल्यान्ड्सलाई हराएको अवस्थामा नेपाल र स्कटल्यान्डको समान २ जित अनि ४ अंक हुन्छ । यस्तोमा नेटरनरेट हेरिन्छ र स्कटल्यान्ड अहिले बलियो नेटरनरेटमा भएकाले नेपालले ठूलो जित निकाल्नुपर्ने छ ।

यदि नेपाल स्कटल्यान्डसँग पराजित भएम स्वत: बाहिरिनेछ र थाइल्यान्ड र स्कटल्यान्ड दुवै छनोट हुनेछन् । नेदरल्यान्ड्स यसअघि नै छनोट भइसकेको छ ।

नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हर्षल पाठकले स्कटल्यान्डसँगको खेलमा बाँकी रहेका कमजोरी सुधार गरेर मैदानमा उत्रने बताएका छन् । ‘सुपर सिक्सको सम्भावना राम्रो देखेको छु, हामी त्यही खेलमा केन्द्रित रहनेछौं । हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ त्यही कुरामा आफूलाई सुधारेर आउनेछौं’ पाठकले भने ।

यस्तै टिमकी उपकप्तान पूजा महतोले पनि राम्रो जित निकाल्ने बताइन् । ‘हामी राम्रो अन्तरको जित निकाल्ने हिसाबले तयारी गर्नेछौं’ पूजाले भनिन् ।

फिल्डिङमा अझै चुनौती 

नेपाली टोलीले सुरुवाती दुई खेलमा भोगेका दुई समस्यामध्ये ब्याटिङको समस्या तेस्रो खेलमा धेरै हदसम्म सुधार भएको देखिएको छ ।

ब्याटिङमा ओपनिङपछिको अर्डरमा देखिएको कमजोरी सुधार गर्दा नेपालले जिम्बाबाेसँगको खेल जित्‍न सफल भयो । उपकप्तान पूजा महतोले संयमित ब्याटिङ गरेर खेल जिताएकी थिइन् ।

तर नेपालको बलिङ र फिल्डिङमा अझै केही समस्याहरू विदितै छन् । बलिङ अनुसारको फिल्डिङ सेटअप नगर्नु अनि फिल्ड अनुसारको बलिङ गर्न नसक्नु नेपालको कमजोरीका रूपमा देखिएको छ ।

नेपाली टोलीले हरेक बलपछि पनि फिल्ड सेटअप परिवर्तन गर्दा अलमल पनि त्यस्तै मात्रामा भएको देखिँदै आएको छ । स्कटल्यान्ड धेरै राम्रो टोली भएकाले नेपालले यो पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

हेड टु हेड

स्कटल्यान्ड महिला टोली एसोसियट टोलीमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो वरियतामा भएको टोली हो । महिला टी-२०आई वरियतामा स्कटल्यान्ड ११औं स्थानमा छ । नेपाल २१औं स्थानमा छ ।

स्कटल्यान्डले एकपटक टी-२० विश्वकप खेलेको छ । गत संस्करण यूएईमा भएको महिला टी-२० विश्वकप २०२४ स्कटल्यान्डले खेलेको थियो । समूह चरणबाट अगाडि भने बढ्न सकेन । सोही विश्वकपकै आधारमा स्कटल्यान्ड सोझै ग्लोबल छनोट खेल्न लागेको हो ।

नेपालले हालसम्म स्कटल्यान्डसँग टी-२०आईमा खेलेको छैन । प्रतियोगिताअघि नेपालले अभ्यास खेल भने खेलेको थियो जहाँ २७ रनले पराजित भएको थियो ।

टिम कम्बिनेसन र सम्भावित ११

नेपालले अघिल्लो खेल जितेकाले त्यही टोलीलाई निरन्तरता दिने सम्भावना रहन्थ्यो । तर सीता राना मगर जिम्बाबेसँगको खेलमा चोटग्रस्त भएकाले उनले खेल्ने/नखेल्ने पक्का छैन ।

जिम्बाबेसँगको खेलमा १८औं ओभरको तेस्रो बलमा १ रन लिने क्रममा उनी विपक्षी बलरसँग ठोक्किएकी थिइन् र समस्यामा देखिएकी थिइन् । उनलाई तत्कालै स्ट्रेचरमा राखेर बाहिर लगी एम्बुलेन्समा अस्पताल पठाइएको थियो ।

सीता रानामगर नखेले उनको स्थानमा बाँयाहाते बलिङ अलराउन्डर राजमती ऐरी टिममा आउने सम्भावना छ । यसबाहेक अन्य परिवर्तनको सम्भावना देखिँदैन ।

अघिल्लो खेलमा जित निकालेको स्कटल्यान्ड त्यही टोलीका साथ खेल्ने सम्भावना छ ।

नेपाल : इन्दु बर्मा, पूजा महतो, सम्झना खड्का, बिन्दु रावल, रुबिना क्षेत्री, कविता कुँवर, रिया शर्मा, सोमु विष्ट, राजमती ऐरी, रोमा थापा, कविता जोशी

स्कटल्यान्ड : क्याथरिन ब्राइस, क्याथरिन फ्रेजर्स, डार्शी कार्टर, प्रियानाज चटर्जी, सरहा ब्राइस, एलिसा लिस्टर, मेगान मेकल, ओलिभिया बेल, कोल एबेल, रचेल स्लेटर, अब्ताहा मकसुद

प्रभाव पार्न सक्ने खेलाडी

नेपालका लागि रुबिना क्षेत्री र पूजा महतो ‘प्लेयर्स टु वाच’ का रूपमा रहनेछन् । दुवैले आफ्नो अलराउन्ड क्षमताले टोलीका लागि म्याच विनिङ प्रदर्शन गर्न सक्छन् ।

ब्याटिङमा ओपनर सम्झना खड्का पनि घातक साबित हुन सक्छिन् । यस्तै पावरप्ले बलिङमा कविता कुँवरले राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्कटल्यान्डका लागि कप्तान क्याथरिन ब्राइस सबैभन्दा प्रभावशाली रहन सक्छिन् । उनले अलराउन्ड प्रदर्शनबाट योगदान दिन सक्छिन् । यस्तै सरहा ब्राइसको प्रदर्शन पनि गेम चेन्जिङ हुन सक्छ। यी दुई दिदीबहिनी स्कटल्यान्डका लागि धेरै रन बनाउने शीर्ष २ खेलाडी हुन् ।

यता बलिङमा अब्ताहा मकसुद र क्याथरिन फ्रेजरको प्रदर्शनमा नजर रहनेछ ।

खेल : नेपाल विरुद्ध स्कटल्यान्ड
मिति र समय : माघ १२ गते, सोमबार विहान ९ बजे
स्थान : त्रिवि क्रिकेट मैदान
मौसम : सफा

नेपाली महिला क्रिकेट टोली महिला टी-२० विश्वकप ग्लोबल छनोट
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qaulifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
छुटाउनुभयो कि?

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
छुटाउनुभयो कि?

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
राष्ट्रिय समाचार

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
राष्ट्रिय समाचार

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
प्रतिक भट्ट
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

जित्‍नैपर्ने दबाबसहित स्कटल्यान्डसँग खेल्दै नेपाल

जित्‍नैपर्ने दबाबसहित स्कटल्यान्डसँग खेल्दै नेपाल

यू-२० महिला फुटबल टोलीको प्रशिक्षकमा गुरुङ, ३० खेलाडी प्रशिक्षणमा

यू-२० महिला फुटबल टोलीको प्रशिक्षकमा गुरुङ, ३० खेलाडी प्रशिक्षणमा

नेपाल स्पोर्ट्स समिट २०२६ को घोषणा

नेपाल स्पोर्ट्स समिट २०२६ को घोषणा

टाइगर कप भलिबलमा पर्वत भलिबल संघको लगातार दोस्रो जित

टाइगर कप भलिबलमा पर्वत भलिबल संघको लगातार दोस्रो जित

छैटौं टाइगर कप भलिबल : पुलिसमाथि थाइल्याण्ड क्‍वीन्सको पुनरागमन जित

छैटौं टाइगर कप भलिबल : पुलिसमाथि थाइल्याण्ड क्‍वीन्सको पुनरागमन जित

बंगलादेशको स्थानमा स्कटल्यान्ड आउँदा नेपाललाई कति सहज ?

बंगलादेशको स्थानमा स्कटल्यान्ड आउँदा नेपाललाई कति सहज ?

ट्रेन्डिङ

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?
मुस्तफिजुर रहमानलाई टिममा नराख्न केकेआरलाई बीसीसीआईको निर्देशन

मुस्तफिजुर रहमानलाई टिममा नराख्न केकेआरलाई बीसीसीआईको निर्देशन
नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई दियो १४१ रनको लक्ष्य

नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई दियो १४१ रनको लक्ष्य
नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध नेपालले बलिङ गर्दै

नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध नेपालले बलिङ गर्दै
नेपाली क्रिकेट टिमको बलिङ कन्सलट्यान्टमा इयान‌ हार्भे नियुक्त

नेपाली क्रिकेट टिमको बलिङ कन्सलट्यान्टमा इयान‌ हार्भे नियुक्त
नासा नेपालको साधारण सभा : २०२८ भित्र नेपालमै क्रसकार निर्माण गर्ने घोषणा, भारतीलाई १ लाख पुरस्कार

नासा नेपालको साधारण सभा : २०२८ भित्र नेपालमै क्रसकार निर्माण गर्ने घोषणा, भारतीलाई १ लाख पुरस्कार

वेबस्टोरिज

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ