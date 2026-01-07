‘चेस पजल सल्भिङ कन्टेस्ट’ मा २१ जनाको प्रतिस्पर्धा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- देशमै पहिलोपल्ट काठमाडौंमा हिमालयन चेस एकेडेमीद्वारा 'चेस पजल सल्भिङ कन्टेस्ट' आयोजना गरिएको छ।
- प्रतियोगितामा ६ महिला र १५ पुरुष गरी २१ खेलाडीले दुई क्याटगोरीमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
- प्रतियोगिताको नतिजा डब्लुएफसीसीले जाँच गरी यही हप्ता सार्वजनिक गर्नेछ र उत्कृष्ट खेलाडीले वल्र्ड च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुनेछन्।
११ माघ, काठमाडौं । देशमै पहिलोपल्ट आयोजित ‘चेस पजल सल्भिङ कन्टेस्ट’ आइतबार सम्पन्न भएको छ । हिमालयन चेस एकेडेमीद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा दुई क्याटगोरीमा ६ महिला र १५ पुरुष गरी कुल २१ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरे ।
एकेडेमीले वर्ल्ड फेडेरेसन फर चेस कम्पोजिसन (डब्लुएफसीसी) सँगको सहकार्यमा आयोजित रेटेड प्रतियोगितामा निक्कै अनुभवी खेलाडीले मात्रै अवसर पाउने क्याटगोरी १ मा कसैले नाम दर्ता गरेन ।
कम अनुभवीको क्याटगोरी २ तथा १३ वर्षमुनिका खेलाडीको क्याटगोरी ३ मा चार घन्टा बसेर डब्लुएफसीसीले पठाएका पजल सल्भ गरेका थिए । क्याटगोरी २ मा १२ र क्याटगोरी ३ मा ६ वटा पजल सल्भ गर्न दिइएको थियो ।
क्याटगोरी २ मा ११ र क्याटगोरी ३ मा १० खेलाडीले पजल सल्भ गरे । ६ देखि २४ वर्ष उमेरका उनीहरू ११ वटा स्कुल र कलेजबाट सहभागी भएका हुन् । क्याटगोरी २ का पजल सल्भरले डब्लुएफसीसीको रेटिङ पाउनेछन् ।
एकेडेमीका निर्देशक याईशाष यासिर खम्बूका अनुसार सल्भ गरेको पेपर पठाएपछि डब्लुएफसीसीले जाँच गरेपछि यही हप्ता नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ । चेस पजल सल्भिङले खेलाडीको विश्लेषणलाई सहज बनाउँदै क्षमता अभिबृद्धि हुने गर्दछ ।
डब्लुएफसीसीसँग सहकार्य गर्दै इन्टरनेसनल सोल्भिङ कन्टेस्ट (आईएससी) २०२६ को एउटा प्रतियोगिताको रुपमा हिमालयन चेस एकेडेमीले देशमै पहिलोपल्ट काठमाडौंमा पजल सल्भिङ कन्टेस्ट आयोजना गरेको हो ।
आईएससीको २२ औं संस्करणमा २७ देशका काठमाडौंसहित ६५ सहरमा एकसाथ आइतबार (२५ जनवरी) नौ सय बढीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । हरेक सहरमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने खेलाडीले जर्मनीको मगडेबर्गमा २०२६ अगस्ट ८ देखि १५ सम्म हुने ४९ औं वल्र्ड चेस सोल्भिङ च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन पाउने छन् ।
