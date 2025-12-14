१२ माघ, काठमाडौं । धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–३ सलाङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएका दुई जनालाई नेपाली सेनाले उद्धार गरेको छ ।
घर प्लास्टर गर्ने क्रममा एक्कासी माटोको ढिस्कोमा दुई पुरुष पुरिएका थिए । उनीहरुलाई नेपाली सेनाको गजुरीस्थित भैरव दल गणको टोलीले अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर उद्धार गरेको हो ।
सकुशल उद्धार गरिएका दुवै जनाको मलेखुमा उपचार गरिएको छ ।
