साफ फुटसल च्याम्पियनसिपमा नेपाल तेस्रो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- थाइल्यान्डमा सम्पन्न पहिलो साफ फुटसल च्याम्पियनसिपमा नेपाली पुरुष टोली तेस्रो स्थानमा रहँदै कांस्य जितेको छ।
- माल्दिभ्सले ६ खेल जित्दै अपराजित रहँदै साफ फुटसल च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ।
- साफ महिला फुटसल च्याम्पियनसिपमा नेपाल १० अंक जोडेर चौथो स्थानमा रहँदा बंगलादेशले उपाधि जितेको छ।
१२ माघ, काठमाडौं । थाइल्यान्डमा सम्पन्न साफ फुटसल च्याम्पियनसिपमा नेपाली पुरुष फुटसल टोली तेस्रो भएको छ ।
दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) ले पहिलो पटक आयोजना गरेको साफ फुटसल च्याम्पियनसिपमा दक्षिण एसियाका सातवटै राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
थाइल्यान्डको बैंककमा भएको साफ फुटसल च्याम्पियनसिपको उपाधि भने माल्दिभ्सले जित्यो । माल्दिभ्सले खेलेको ६ वटै खेल जित्दै अपराजित रहेर च्याम्पियन भएको हो ।
नेपालले ३ जित २ बराबरी र १ हारको नतिजासहित ११ अंक जोडेर तेस्रो हुँदै कांस्य जितेको हो । भारतले समान ११ अंक जोडेर उपविजेता हुँदै रजत जित्यो । समूह चरणमा नेपालले भारतसँग बराबरी खेलेको थियो । समान अंक भएपनि गोल अन्तरमा अघि रहँदै भारत दोस्रो भएको हो ।
समूह चरणको अन्तिम दिन सोमबार नेपालले भुटानलाई ४-१ ले पराजित गर्दै दोस्रो स्थानमा उक्लेको थियो । नेपालका लागि पेम्बा दोर्जे लामाले २ तथा कप्तान विजय श्रेष्ठ र सरोज तामाङले समान एक गोल गरेका थिए ।
तर त्यसपछि भएको खेलमा भारतले पाकिस्तानलाई पनि ४-१ ले नै पराजित गर्दै नेपाल समान अंक जोडेको थियो । भारतको गोलअन्तर ९ हुँदा नेपालको ६ मात्र थियो ।
यस्तै यसअघि नै उपाधि पक्का गरिसकेको माल्दिभ्सले अन्तिम खेलमा श्रीलंकालाई ५-२ ले पराजित गर्दै शतप्रतिशत नतिजा निकालेको हो ।
यस्तै साफ महिला फुटसल च्याम्पियनसिपमा भने नेपालको महिला टोलीको प्रदर्शन मिश्रित रह्यो । महिलातर्फ नेपाल १० अंक जोडेर चौथो स्थानमा रह्यो । बंगलादेशले अपराजित रहँदै उपाधि जित्दा भारत दोस्रो र भुटान तेस्रो भयो ।
प्रतिक्रिया 4