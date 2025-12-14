टिकटकले ट्रम्प विरोधी सामग्री सेन्सर गरेको गभर्नर न्युसमको आरोप, कानुनी छानबिन सुरु

१३ माघ, काठमाडौं । क्यालिफोर्नियाका गभर्नर ग्याभिन न्युसमले सामाजिक सञ्जाल टिकटकले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आलोचना गर्ने सामग्रीहरूलाई नियतवश दबाएको आरोप लगाएका छन्।
टिकटकको स्वामित्व एक ट्रम्प-अनुकूल व्यावसायिक समूहमा सरेपछि यस्ता घटनाहरू बाहिर आएको भन्दै न्युसमले क्यालिफोर्नियाको न्याय विभागलाई यसले राज्यको कानुन उल्लंघन गरे/नगरेको छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
यो कदम टिकटकको चिनियाँ मालिक ‘बाइट डान्स’ ले अमेरिकामा प्रतिबन्धबाट बच्नका लागि अमेरिकी बहुमत शेयर रहने गरी ‘जोइन्ट भेन्चर’ स्थापना गर्ने सम्झौता गरेको एक हप्तापछि आएको हो।
गभर्नर न्युसमको कार्यालयले सोमबार सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत राष्ट्रपति ट्रम्पको आलोचना गर्ने सामग्रीहरू दबाइएको रिपोर्ट प्राप्त भएको र त्यसको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि समेत भएको दाबी गरेको छ।
यसको जवाफमा टिकटकको अमेरिकी संयुक्त उपक्रमका प्रतिनिधिले सामग्री अपलोडमा देखिएको समस्यालाई राजनीतिक सेन्सरसिप नभई ‘डाटा सेन्टर’ मा आएको प्राविधिक समस्याको संज्ञा दिएका छन्।
कम्पनीका अनुसार विद्युत कटौतीका कारण प्रणालीमा समस्या आएको र त्यसले गर्दा प्रयोगकर्ताहरूले नयाँ सामग्री पोस्ट गर्दा ढिलाइ वा ‘बग’हरूको सामना गर्नुपरेको हो। कम्पनीले यसलाई पूर्ण रूपमा प्राविधिक त्रुटि भएको दाबी गर्दै सेन्सरसिपको आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ।
पछिल्लो समय टिकटकका धेरै प्रयोगकर्ताहरूले आफ्ना पोस्टहरू सेन्सर भएको गुनासो गरेका छन्। जर्जटाउन विश्वविद्यालयका कानुनका प्राध्यापक स्टिभ भ्लाडेकले अध्यागमन अधिकारीहरूको शक्तिका बारेमा बनाएको भिडियो ‘अण्डर रिभ्यू’ मा राखिएको बताएका छन्।
गत हप्ता सम्पन्न सम्झौता अनुसार, टिकटकको नयाँ भेन्चरमा अमेरिकी र विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरूको ८०.१ प्रतिशत र बाइट डान्सको १९.९ प्रतिशत हिस्सा रहनेछ। ओराकल, सिल्भर लेक र अबु धाबीस्थित एमजीएक्स जस्ता कम्पनीहरू यसका मुख्य लगानीकर्ता हुन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले यस सम्झौताको प्रशंसा गरेका छन् र सन् २०२४ को चुनाव जित्नमा टिकटकले सहयोग पुर्याएको श्रेय समेत दिएका छन्।
(द गार्जियनबाट)
