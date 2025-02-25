+
English edition

‘एन्फा अर्ली इलेक्सन विधान र साधारण सभा विपरित छ’

२०८२ माघ १३ गते १८:१८ २०८२ माघ १३ गते १८:१८

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
‘एन्फा अर्ली इलेक्सन विधान र साधारण सभा विपरित छ’

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कासहित चार सदस्यले एन्फाले विधान विपरित अर्ली इलेक्सन घोषणा गरेको भन्दै त्यो स्वत खारेज हुने बताएका छन्।
  • २०८२ पुष १६ गते बसेको एन्फा कार्यसमितिको अर्ली इलेक्सन गर्ने निर्णय एन्फा विधानअनुसार अवैधानिक भएको र स्वत खारेजयोग्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
  • सदस्य संस्थाको निर्वाचन नगरी सिधै केन्द्रको निर्वाचन गर्न खोजेको विषय अदालतदेखि फिफासम्म पुगेको र कार्यसमितिले निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।

१३ माघ, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को साधारण सभाबाटै जिल्ला तहको निर्वाचन गरेपछि मात्र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको खुलेको छ ।

एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कासहित उपाध्यक्ष विराटजंग शाही र सदस्यद्वय रुपेश अधिकारी र रविन्द्र चन्दले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै एन्फाले विधान विपरित र साधारण सभाको निर्णय विपरित अर्ली इलेक्सन घोषणा गरेको भन्दै त्यो स्वत: खारेज हुने जनाएका छन् ।

पुस १६ गते बसेको एन्फा कार्यसमिति बैठकबाट बहुमतको निर्णय भन्दै माघ २८ गते झापामा एन्फाको अर्ली इलेक्सन गर्ने निर्णय भएको थियो । ‘एन्फा विधानको धारा २५ को १ मा साधारणसभाले एन्फाको सबैभन्दा उच्च तथा व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले पनि विधानअनुसार साधारणसभाले गरेको निर्णय कार्यसमितिले उल्ट्‌याउन नसक्ने स्पष्ट हुन्छ । २०८२ पुष १६ गते कार्यसमितिले गरेको अर्ली इलेक्सन गर्ने भनि गरेको निर्णय एन्फा विधानअनुसार अवैधानिक भएकोले स्वत खारेजयोग्य छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘एन्फा कार्यसमितिको बैठकले नै स्वयम गतवर्ष चैतमा एन्फाको आगामी कार्यकालको निर्वाचन सम्बन्धमा निर्णय गरिसकेको र गत बैशाखमा धुलिखेलमा भएको साधारणसभाले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा कार्यसमितिले गर्ने अरु थप निर्णयहरु स्वत खारेज हुन्छन् ।’

एन्फाले विधान अनुसार नै आफ्नो सदस्य संस्थाहरुको निर्वाचन नै नगरी सिधै केन्द्रको निर्वाचन गर्न खोजेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ भने यो विषय अदालतदेखि फिफा सम्म नै पुगेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित चार सदस्यले जारी गरेको विज्ञप्तीमा एन्फाले साधार सभाको निर्णय विपरित अर्ली इलेक्सन घोषणा गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

२०८१ चैत ११ र १२ गते बसेको एन्फा कार्यसमितिले नै संघ अन्तर्गतको सदस्यहरुको निर्वाचन गरी संघकै विधानबमोजिम केन्द्रको निर्णय निर्वाचन गर्न निर्वाचन समिति गठन गर्न सिफारिस गरेको थियो भने २०८२ बैशा २८ गते धुलिखेलमा भएको साधारण सभाले त्यो प्रस्तावलाई सर्वसम्मतीले अनुमोदन गरेको थियो ।

साधारण सभाले नै अनुमोदन गरेको निर्णय विपरित एन्फा नेतृत्वले जिल्ला तहको निर्वाचन नगरी अर्ली इलेक्सन गर्न खोजेको भन्दै कार्यसमिति भित्रकै सदस्यहरुले विरोध गर्दै आएको छ ।

‘२०८१ चैत ११ र १२ गते बसेको एन्फा कार्यसमिति बैठकको प्रस्ताव १५ मा छलफल गर्दै संघको आगामी कार्यकाल २०८३ देखि २०८७ को निर्वाचन प्रयोजनको निमित्त संघअन्तर्गतका विभिन्न सदस्य संस्थाहरुको निर्वाचन प्रक्रियाहरु पूरा गरि संघको विधानबमोजिम केन्द्रिय कार्यसमितिको समेत निर्वाचन गर्न निर्वाचन समिति र पुनरावेदन समिति गठन गरी संयोजक तथा सदस्यहरुको र वैकल्पिक सदस्य नियुक्तिको लागि संघको आगामी नियमित साधारणसभा एन्फा अडिनरी कंग्रेस बैठकमा पेश गर्नको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको थियो’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘कार्यसमितिको उक्त बैठकको सिफारिसअनुसार २०८२ साल वैशाख २६ गते धुलिखेलमा वसेको साधारणसभाले विषयसूचि (ण) मा रहेको राखिएको प्रस्ताबलाई सर्वसम्मतिले अनु‌मोदन गरेको थियो। कार्यसमितिको प्रस्तावअनुसार साधारणसभाले २०८३ मा चुनाव गर्ने र त्यो पनि संघअन्तर्गतका सदस्य संस्थाको निर्वाचन प्रक्रियाहरु पूरा गरि संघको विधानअनुसार केन्द्रिय कार्यसमितिको समेत निर्वाचन गर्न भनेर स्पष्ट निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सबभन्दा माथिल्लो निकाय साधारणसभाको निर्णयविपरित तल्लो निकाय कार्यसमितिले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने सर्वविधितै छ।’

एन्फाको वर्तमान नेतृत्वले फुटबलललाई ठिक बाटोमा ल्याउने भन्दा पनि अवैधानिक कृयाकलापमार्फत फुटबललाई थप क्षति पुर्‍याउनेतर्फ लागेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै पाँच महिना कार्यकाल बाँकी रहँदै जिल्लाको निर्वाचन नगरि पुरानै प्रतिनिधिबाट थप चार वर्ष संघको नेतृत्व कब्जा गर्ने उद्देश्यका साथ विधानविपरित माघ २८ गते गरिन लागेको अर्ली इलेक्सन त्यसैको एउटा प्रमाण रहेको चार सदस्यको आरोप छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र निर्वाचन आयोगको निर्देशन तथा उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई समेत अटेर गर्दै एन्फा कार्यसमितिले गर्न लागेको अली इलेक्सन संघकै विधान, देशको कानूनविपरित र एन्फाकै साधारण सभा विपरित भएको उनीहरुको भनाई छ ।

कार्यसमिति र साधारणसभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको एन्फा नेतृत्वले पुस १६ गते गराएको निर्णय तत्काल कार्यसमितिको बैठक बसेर सच्याउन उनीहरुको माग छ र यस विषयमा फिफाको कोड अफ इथिक्स २६ अनुसार अधिकारको दुरुपयोगको कारबाहीका लागि पर्ने पत्राचार गरिसकेको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

अदालत, राखेप, निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार अवैधानिक साबित भइसकेको अर्ली निर्वाचन तुरुन्त रोकी साधारणसभाको म्यान्डेटअनुसार वैधानिक रुपमा अगाडि बढ्न उनीहरुको सुझाव छ ।
यदि जबरजस्ती निर्वाचन गरि कुनै दूर्घटना भए एन्फा अध्यक्ष र महासचिवले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

यस्तै एन्फा अध्यक्ष र महासचिवले एन्फा विधानको धारा ४२.२ (क) र महासचिवले धारा ६६.३ को (क) अनुसार कार्यसमिति र साधारणसभाले निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अधिकारको दुरुपयोग गर्दै साधारणसभाका सदस्यहरु तथा कार्यसमितिलाई झुक्याएर पुस १६ गते कार्यसमितिले गरेको निर्णयलाई तुरुन्तै कार्यसमितिको बैठक बोलाई निर्णय सच्याउन माग पनि गरेका छन् ।

एन्फा निर्वाचन एन्फा निर्वाचन विवाद
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qaulifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
गण्डकी

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
छुटाउनुभयो कि?

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
छुटाउनुभयो कि?

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
राष्ट्रिय समाचार

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

‘एन्फा अर्ली इलेक्सन विधान र साधारण सभा विपरित छ’

‘एन्फा अर्ली इलेक्सन विधान र साधारण सभा विपरित छ’

टाइगर कप भलिबल : पुलिसविरुद्ध गण्डकीको सहज जित

टाइगर कप भलिबल : पुलिसविरुद्ध गण्डकीको सहज जित

३ लाख २० हजार डलरमा बिक्री भयो ब्राडम्यानको ‘ब्यागी ग्रिन’ क्याप

३ लाख २० हजार डलरमा बिक्री भयो ब्राडम्यानको ‘ब्यागी ग्रिन’ क्याप

चीनको युनान युथसँग खेल्ने नेपाली महिला यू–२० टोली घोषणा

चीनको युनान युथसँग खेल्ने नेपाली महिला यू–२० टोली घोषणा

टाइगर कप भलिबलमा पर्वतको लगातार तेस्रो जित, माल्दिभ्सकाे चाैथाे हार

टाइगर कप भलिबलमा पर्वतको लगातार तेस्रो जित, माल्दिभ्सकाे चाैथाे हार

पुलिसलाई हराउँदै न्यु डायमन्ड टाइगर कप भलिबलको फाइनलमा प्रवेश

पुलिसलाई हराउँदै न्यु डायमन्ड टाइगर कप भलिबलको फाइनलमा प्रवेश

ट्रेन्डिङ

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?
मुस्तफिजुर रहमानलाई टिममा नराख्न केकेआरलाई बीसीसीआईको निर्देशन

मुस्तफिजुर रहमानलाई टिममा नराख्न केकेआरलाई बीसीसीआईको निर्देशन
नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध नेपालले बलिङ गर्दै

नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध नेपालले बलिङ गर्दै
नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई दियो १४१ रनको लक्ष्य

नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई दियो १४१ रनको लक्ष्य
नेपाली क्रिकेट टिमको बलिङ कन्सलट्यान्टमा इयान‌ हार्भे नियुक्त

नेपाली क्रिकेट टिमको बलिङ कन्सलट्यान्टमा इयान‌ हार्भे नियुक्त
नासा नेपालको साधारण सभा : २०२८ भित्र नेपालमै क्रसकार निर्माण गर्ने घोषणा, भारतीलाई १ लाख पुरस्कार

नासा नेपालको साधारण सभा : २०२८ भित्र नेपालमै क्रसकार निर्माण गर्ने घोषणा, भारतीलाई १ लाख पुरस्कार

वेबस्टोरिज

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ