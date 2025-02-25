राष्ट्रिय लिगमा प्लानिङ ब्वाइजको दोस्रो जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्लानिङ ब्वाइज युनाइटेडले सातदोबाटो युथ क्लबलाई ४-२ ले पराजित गर्दै राष्ट्रिय लिग फुटबलमा दोस्रो जित हात पारेको छ ।
- फागु राम थारुले दोस्रो हाफमा दुई गोल गरेपछि प्लानिङले खेलमा पुनरागमन गर्दै जित निकालेको हो ।
- लालिगुराँस एसोसिएसन र त्रिभुवन आर्मी एफसीले गोलरहित बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्।
१३ माघ, काठमाडौं । प्लानिङ ब्वाइज युनाइटेडले सातदोबाटो युथ क्लबलाई ४-२ ले पराजित गर्दै राष्ट्रिय लिग फुटबलमा दोस्रो जित हात पारेको छ ।
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा मंगलबार भएको खेलमा फागु राम थारुले दोस्रो हाफमा दुई गोल गरेपछि प्लानिङले खेलमा पुनरागमन गर्दै जित निकालेको हो ।
चार खेल खेलबाट २ जित, १ बराबरी र १ हारको नतिजा निकालेको प्लानिङ ७ अंक जोडेर छैटौं स्थानमा उक्लेको छ ।
सातदोबाटोको भने यो दोस्रो हार हो । चार खेलबाट ४ अंक मात्र रहेको सातदोबाटो १२औं स्थानमा झरेको छ ।
बोबिरसोभ सोबिरोभले २१औं मिनेटमा गोल गर्दै सातदोबाटोलाई पहिले अग्रता दिलाएको थियो । तर एलेक्स विलानेले पहिलो हाफको इन्जुरी टाइमको सातौं मिनेटमा प्लानिङका लागि बराबरी गोल फर्काए ।
रोमन भुजेलले ६३औं मिनेटमा गोल गरेपछि प्लानिङले पहिलो पटक अग्रता लिएको थियो ।तर त्यो अग्रता लामो समय टिकेन । सातदोबाटोका फोडे फोफानाले ६९औं मिनेटमा गोल गर्दै खेल २-२ को बराबरीमा ल्याए ।
त्यसपछि वैकल्पिक खेलाडीको रुपमा मैदान प्रवेश गरेका फागुराम चम्किए । उनी ७४औं मिनेटमा श्याम मुर्मुको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेका थिए । त्यसको पाँच मिनेटपछि नै गोल गर्दै प्लानिङ ब्वाइजलाई ३-२ को अग्रता दिलाए भने ८३औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै ४-२ को जित पक्का गरे ।
मंगलबारै भएको पहिलो खेलमा लालिगुराँस एसोसिएसन र त्रिभुवन आर्मी एफसीले गोलरहित बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन् । लालिगुराँस ४ खेलबाट १० अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा छ ।
प्रतिक्रिया 4