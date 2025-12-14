+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मल आपूर्ति र अनुदानको दोहोरोपना हटाउन तीनै तहबीच सहमतिको प्रतिबद्धता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १३ गते २१:५६

१३ माघ, काठमाडौं । तीनै तहका सरकारबीच रासायनिक मलको प्रभावकारी आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन मिलाउने विषयमा सहमत भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियास्थित ठाकुरद्वारामा कृषि विषयक्षेत्रको विषयगत समितिको ११औं बैठकमा सहमति जुटेको बताइएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै साझा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

तयस्तै, विशेषगरी तीनै तहबाट कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजनको सुनिश्चतता गर्ने, अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्दै दोहोरोपना हटाउने सहमति भएको छ ।

बैठकमा कृषि क्षेत्रका प्राथमिकता, नीति, कार्यक्रम र योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा समीक्षा गरिएको थियो ।

सहभागीहरूले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने तथा कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा देखापरेका समस्या समाधानका विकल्पहरू पहिल्याउन सक्रिय छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेका थिए ।

कृषि क्षेत्रमा युवा आकर्षण वृद्धि र उद्यमशिलता विकास, विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी तथा खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर नियमनका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय कानुन तर्जुमा लगायतका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन तीनै तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने विषयमा बैठकमा साझा सहमति भएको मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए ।

मल आपूर्ति
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित