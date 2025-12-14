मल आपूर्ति र अनुदानको दोहोरोपना हटाउन तीनै तहबीच सहमतिको प्रतिबद्धता

१३ माघ, काठमाडौं । तीनै तहका सरकारबीच रासायनिक मलको प्रभावकारी आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन मिलाउने विषयमा सहमत भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियास्थित ठाकुरद्वारामा कृषि विषयक्षेत्रको विषयगत समितिको ११औं बैठकमा सहमति जुटेको बताइएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै साझा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
तयस्तै, विशेषगरी तीनै तहबाट कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजनको सुनिश्चतता गर्ने, अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्दै दोहोरोपना हटाउने सहमति भएको छ ।
बैठकमा कृषि क्षेत्रका प्राथमिकता, नीति, कार्यक्रम र योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा समीक्षा गरिएको थियो ।
सहभागीहरूले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने तथा कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा देखापरेका समस्या समाधानका विकल्पहरू पहिल्याउन सक्रिय छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेका थिए ।
कृषि क्षेत्रमा युवा आकर्षण वृद्धि र उद्यमशिलता विकास, विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी तथा खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर नियमनका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय कानुन तर्जुमा लगायतका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन तीनै तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने विषयमा बैठकमा साझा सहमति भएको मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4