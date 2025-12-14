+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हिमाली क्षेत्रका सबै मतदाताले मतदान गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्छ : सोनम गेल्जेन शेर्पा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १४ गते १४:०८

१४ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभाका सांसद सोनम गेल्जेन शेर्पाले आसन्न निर्वाचनमा हिमाली क्षेत्रका सबै मतदातालाई मतदान हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

चिसोका कारण प्रतिनिधिसभाको आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा हिमाली क्षेत्रका करिब ६० प्रतिशत मतदाताहरू मतदानमा सहभागी हुन नपाउने अवस्था भएकाले उनीहरूलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउनका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सांसद शेर्पाको भनाइ थियो ।

बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले हिमाली क्षेत्रका मतदातालाई मतदानमा भाग लिन पाउने अधिकारबाट बञ्चित गराउन नहुने उनको भनाइ थियो ।

सांसद शेर्पाले भने, ‘सरकार र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन फागुन २१ गते हुँदैछ । फागुन २१ गते हिमाली क्षेत्रमा ठण्डा रहेका कारण मतदानमा जाने स्थिति छैन । अब हिमाली क्षेत्रमा करिब ३०, ४० प्रतिशत मात्रै भोट झर्ने अनुमान गरिन्छ । त्यसकारण ६० प्रतिशत जनताहरू मतदानबाट बञ्चित हुने अवस्था देखिन्छ । त्यतातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

सांसद शेर्पाले निर्वाचनलाई आम मतदाताको हित हुने गरी उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

galzen-Sherpa
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन आयोगलाई हर्क साम्पाङले जवाफ- बालबालिका प्रयोगको आरोप झुटो हो

निर्वाचन आयोगलाई हर्क साम्पाङले जवाफ- बालबालिका प्रयोगको आरोप झुटो हो
लाइसेन्स परीक्षामा ६० प्रतिशत चिकित्सक फेल

लाइसेन्स परीक्षामा ६० प्रतिशत चिकित्सक फेल
राष्ट्रिय सभामा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

राष्ट्रिय सभामा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश
१४औं दक्षिण एसियाली खेलकुद २०२७ मार्चमा

१४औं दक्षिण एसियाली खेलकुद २०२७ मार्चमा
भारी हिमपातले मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध, २०० यात्रु अलपत्र

भारी हिमपातले मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध, २०० यात्रु अलपत्र
सहकारी पीडितको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्छ : मन्त्री इङ्नाम

सहकारी पीडितको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्छ : मन्त्री इङ्नाम

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित