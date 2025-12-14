+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो हिउँदे वर्षा (तस्वीरहरू)  

काठमाडौं उपत्यकामा यो वर्षको पहिलो हिउँदे वर्षा आज भएको हो ।

0Comments
Shares
चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८२ माघ १४ गते १८:०५

१४ माघ, काठमाडौं । पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले काठमाडौं उपत्यकामा पनि वर्षा भएको छ ।

देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा मंगलबार रातिदेखि नै वर्षासँगै भारी हिमपात भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको आकाश बिहानैदेखि धुम्म भए पनि दिउँसो भने वर्षा भएको हो । यो वर्षको पहिलो हिउँदे वर्षा पनि हो । वर्षासँगै काठमाडौंमा चिसो समेत बढेको छ । तुवाँलो र प्रदूषणले ढाकेको काठमाडौं उपत्यकाको आकाश पनि खुल्ने विश्वास गरिएको छ  ।

विभिन्न कामले घरबाहिर निस्किएका सर्वसाधारणहरू रुझेरै आ-आफ्नो गनतव्य तर्फ गइरहेको देख्न सकिन्थ्यो भने कतिपय मानिसहरू छाता तथा रेनकोट ओडेर यात्रा गरिरहेको देख्न सकिन्थ्यो ।

हिउँदे वर्षा
लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : दलका शीर्ष नेतृत्वहरूसँग को-को महिला भिड्दैछन् ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : दलका शीर्ष नेतृत्वहरूसँग को-को महिला भिड्दैछन् ?
वित्तीय क्षेत्र सुपरिवेक्षण प्रविधिमा आधारित हुने, ६० प्रतिशत जनसंख्यामा बीमा पहुँच पुग्ने

वित्तीय क्षेत्र सुपरिवेक्षण प्रविधिमा आधारित हुने, ६० प्रतिशत जनसंख्यामा बीमा पहुँच पुग्ने
खगेन्द्र सुनारलाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण

खगेन्द्र सुनारलाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण
सीके राउतलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण

सीके राउतलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण
एमाले बिरासतमा हर्क–बालेनहरूको धावा

एमाले बिरासतमा हर्क–बालेनहरूको धावा
टाइगर कप भलिबल : न्यू डायमण्डसँग थाइल्याण्ड क्विन्स पराजित, पुलिस फाइनलमा

टाइगर कप भलिबल : न्यू डायमण्डसँग थाइल्याण्ड क्विन्स पराजित, पुलिस फाइनलमा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित