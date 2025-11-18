खगेन्द्र सुनारलाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण

१४ माघ, काठमाडौं । बाँके क्षेत्र नम्बर-३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार खगेन्द्र सुनारलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट उम्मेदवार रहेका उनलाई प्राप्त उजुरीका आधारमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको जनाएको छ ।
सुनारले गाईको विषयलाई लिएर साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने गरी अभिव्यक्ति दिएको भनेर आयोगमा उजुरी परेको हो ।
सुनारलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4