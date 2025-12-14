वर्षाका कारण भक्तपुर–साँगा सडकखण्डमा सवारी जाम

१४ माघ, काभ्रे । वर्षाको कारण अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत साँगा सडकखण्डमा सवारीसाधन जाममा परेका छन् । बुधबार अपरान्ह काठमाडौं लगायका जिल्लामा वर्षा भएको थियो ।
भक्तपुरखण्डको बाँसघारी र काभ्रेको भैंसेपाटीसम्मको सवारी जाम भएपछि ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको हो ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले अवस्था बुझेर मात्र यात्रा गर्न अनुरोध गरेको छ । जिल्ला प्रहरी ट्राफिक कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख सुनिल धाजूले साँगामा सडक चिप्लो भएको कारण जाम भएको जानकारी दिए ।
अहिले जेसीबीको मद्दतले हिलोमा फसेका सवारी तान्ने काम भइरहेको छ ।
बनेपाबाट साँगा जाने सवारी नालाबाट डाईभट गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ ।
त्यस्तै वर्षाको कारण अरनिको राजमार्गकै धुलिखेल खावा सडक खण्डको पाकुचादेखि पूरानो खावासम्म बाटोमा लेदो खसेको र बाटो चिप्लो भएको छ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले धुलिखेलबाट खावातर्फ जाने अरनिको राजमार्ग भई सञ्चालन हुने दुई पाङग्रे तथा चार पाङ्ग्रे साना सवारी साधनहरूलाई वैकल्पिक रुट प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
