अनुपम खेरले बनारसमा सार्वजनिक गरे विनोद चौधरीको पुस्तक

काठमाडौं । अर्बपति विनोद चौधरीको नयाँ पुस्तकलाई भारतको बनारसमा विमोचन गरिएको छ । त्यहाँ आयोजना भइरहेको ‘बनारस साहित्य महोत्सव’ मा चौधरीको पुस्तकलाई चर्चित बलिउड अभिनेता अनुपम खेरले सार्वजनिक गरेका हुन्।
चौधरीको यो पुस्तक उनको प्रेरणादायी जीवनकथामा आधारित छ ।
चौधरीले पुस्तकबारे भनेका छन्, ‘नेपालमा जन्मिएको सपना पनि विश्वमञ्चमा उभिन सक्छ भन्ने प्रेरणादायी जीवनकथामा पुस्तक आधारित छ ।’
