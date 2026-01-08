+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अनुपम खेरले बनारसमा सार्वजनिक गरे विनोद चौधरीको पुस्तक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १८ गते २०:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्बपति विनोद चौधरीको प्रेरणादायी जीवनकथामा आधारित नयाँ पुस्तक भारतको बनारसमा विमोचन गरिएको छ।
  • बनारस साहित्य महोत्सवमा बलिउड अभिनेता अनुपम खेरले चौधरीको पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन्।
  • चौधरीले भने, ‘नेपालमा जन्मिएको सपना पनि विश्वमञ्चमा उभिन सक्छ भन्ने प्रेरणादायी जीवनकथामा पुस्तक आधारित छ।’

काठमाडौं । अर्बपति विनोद चौधरीको नयाँ पुस्तकलाई भारतको बनारसमा विमोचन गरिएको छ । त्यहाँ आयोजना भइरहेको ‘बनारस साहित्य महोत्सव’ मा चौधरीको पुस्तकलाई चर्चित बलिउड अभिनेता अनुपम खेरले सार्वजनिक गरेका हुन्।

चौधरीको यो पुस्तक उनको प्रेरणादायी जीवनकथामा आधारित छ ।

चौधरीले पुस्तकबारे भनेका छन्, ‘नेपालमा जन्मिएको सपना पनि विश्वमञ्चमा उभिन सक्छ भन्ने प्रेरणादायी जीवनकथामा पुस्तक आधारित छ ।’

अनुपम खेर विनोद चौधरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

खोटाङमा यसरी हुँदैछ निर्वाचन प्रहरीका लागि तालिम

खोटाङमा यसरी हुँदैछ निर्वाचन प्रहरीका लागि तालिम
अर्कैको नाममा प्रहरी जवानको परीक्षा दिने १२ जना पक्राउ   

अर्कैको नाममा प्रहरी जवानको परीक्षा दिने १२ जना पक्राउ   
नवाजको ५ विकेटमा अस्ट्रेलियासँगको शृंखला पाकिस्तानले गर्‍यो ‘क्लिन-स्वीप’

नवाजको ५ विकेटमा अस्ट्रेलियासँगको शृंखला पाकिस्तानले गर्‍यो ‘क्लिन-स्वीप’
नेपाललाई मात्र ईपीएस प्रणाली परिवर्तन गर्न नसकिने कोरियाको प्रष्टोक्ति

नेपाललाई मात्र ईपीएस प्रणाली परिवर्तन गर्न नसकिने कोरियाको प्रष्टोक्ति
स्लालोममा विजय माझी र स्प्रिन्टमा नेपाल र्‍याफ्ट एण्ड कायक क्लब प्रथम

स्लालोममा विजय माझी र स्प्रिन्टमा नेपाल र्‍याफ्ट एण्ड कायक क्लब प्रथम
झिनो मतान्तरले हार-जित व्यहोर्ने कसैले मैदान छोडे, कोही प्रतिस्पर्धामै

झिनो मतान्तरले हार-जित व्यहोर्ने कसैले मैदान छोडे, कोही प्रतिस्पर्धामै

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित