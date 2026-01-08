+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

झापा फर्किए बालेन, लिङ्देनसँग जम्काभेट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १९ गते १९:३९

१९ माघ, विराटनगर । झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बलेन शाह झापा आइपुगेका छन् । उनी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।

माघ ६ गते मनोनयन दर्तापछि  कोशी प्रदेशका जिल्लाहरु घुमेका उनी माघ १० गते बेलुका काठमाडौं फर्किएका थिए ।

पश्चिम नेपालको यात्रापछि काठमाडौं फर्किएका उनी सोमबार साँझ यति एयरलायन्सको विमानमार्फत झापा आएका हुन् । झापा क्षेत्र नम्बर ३ का राजेन्द्र लिङ्देन पनि झापा आएका छन् । उनीहरूबीच विमानस्थलमा जम्काभेट भएको थियो ।

बालेन माघ १२ गते पश्चिम नेपालको यात्रामा निस्किएका थिए । अछाम पुगेका बेला उनीसँगै गएका चलचित्र पत्रकार संघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश सिटौला गम्भीर बिरामी परेपछि बालेन पनि काठमाडौं फर्किएका थिए । अछाममा बेहोस भएका सिटौलाको आइतबार काठमाडौंको ग्राण्डी अस्पतालमा निधन भएको थियो ।

काठमाडौंको मेयरबाट राजीनामा दिएपछि जनकपुरको सभामा सहभागी भएका उनी माघ ६ गते मंगलबार मनोनयनका लागि दमक पुगेका थिए ।

इलाम, पाँचथर हुँदै ताप्लेजुङ पुगेर पाथिभरा मन्दिरको दर्शन गरेका उनी तेह्रथुम, संखुवासभा, धनकुटा र सुनसरी हुँदै विराटनगरबाट फागुन १० गते बेलुका काठमाडौं फर्किएका थिए ।

झापा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

झापामा कुन उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुहुन्छ भनेर सोध्न नपाइने

झापामा कुन उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुहुन्छ भनेर सोध्न नपाइने
झापामा सात जनालाई एमबीबीएस पढ्ने अवसर

झापामा सात जनालाई एमबीबीएस पढ्ने अवसर
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा झापामा उच्च सतर्कतासहितको सुरक्षा व्यवस्था

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा झापामा उच्च सतर्कतासहितको सुरक्षा व्यवस्था
झापाका ९५ मतदानस्थल अति संवेदनशील

झापाका ९५ मतदानस्थल अति संवेदनशील
झापाका ५ वटा क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी क्षेत्र नम्बर ५ मा मतदाता

झापाका ५ वटा क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी क्षेत्र नम्बर ५ मा मतदाता
अराजकताको आयु लामो हुँदैन : अध्यक्ष ओली

अराजकताको आयु लामो हुँदैन : अध्यक्ष ओली

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित