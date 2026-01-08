झापा फर्किए बालेन, लिङ्देनसँग जम्काभेट

१९ माघ, विराटनगर । झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बलेन शाह झापा आइपुगेका छन् । उनी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
माघ ६ गते मनोनयन दर्तापछि कोशी प्रदेशका जिल्लाहरु घुमेका उनी माघ १० गते बेलुका काठमाडौं फर्किएका थिए ।
पश्चिम नेपालको यात्रापछि काठमाडौं फर्किएका उनी सोमबार साँझ यति एयरलायन्सको विमानमार्फत झापा आएका हुन् । झापा क्षेत्र नम्बर ३ का राजेन्द्र लिङ्देन पनि झापा आएका छन् । उनीहरूबीच विमानस्थलमा जम्काभेट भएको थियो ।
बालेन माघ १२ गते पश्चिम नेपालको यात्रामा निस्किएका थिए । अछाम पुगेका बेला उनीसँगै गएका चलचित्र पत्रकार संघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश सिटौला गम्भीर बिरामी परेपछि बालेन पनि काठमाडौं फर्किएका थिए । अछाममा बेहोस भएका सिटौलाको आइतबार काठमाडौंको ग्राण्डी अस्पतालमा निधन भएको थियो ।
काठमाडौंको मेयरबाट राजीनामा दिएपछि जनकपुरको सभामा सहभागी भएका उनी माघ ६ गते मंगलबार मनोनयनका लागि दमक पुगेका थिए ।
इलाम, पाँचथर हुँदै ताप्लेजुङ पुगेर पाथिभरा मन्दिरको दर्शन गरेका उनी तेह्रथुम, संखुवासभा, धनकुटा र सुनसरी हुँदै विराटनगरबाट फागुन १० गते बेलुका काठमाडौं फर्किएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4