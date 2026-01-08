+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वर्षमान पुन : गत निर्वाचनमा अस्पतालमा, यसपटक घरदैलोमा

आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा तेस्रोपटक उम्मेदवार बनेका पुन ह्याट्रिक जितको खोजीमा छन् । अघिल्लो निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बिरामी भएर भोट माग्न नपाए पनि यसपटक जिल्लाका सबै वडामा पुग्ने लक्ष्य रहेको पुनले बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २१ गते १०:०६

२१ माघ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन २०७९ सालको निर्वाचनमा जन्डिसले थलिएर कहिले अस्पताल त कहिले घरमै आराम गरिरहेका हुन्थे ।

यो निर्वाचनमा भने पुन गृहजिल्ला रोल्पामा घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन् । एक मात्र संघीय निर्वाचन क्षेत्र रहेको रोल्पामा पुन उम्मेदवार छन् । माओवादी सशस्त्र संघर्षको उदगमथलो रोल्पाबाट उनी ०७४ र ०७९ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए ।

आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा तेस्रोपटक उम्मेदवार बनेका पुन ह्याट्रिक जितको खोजीमा छन् । अघिल्लो निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बिरामी भएर भोट माग्न नपाए पनि यसपटक जिल्लाका सबै वडामा पुग्ने लक्ष्य रहेको पुनले बताए ।

रोल्पा एक नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह रहेको रोल्पामा ७२ वडा छन् । ‘यसअघिको चुनावमा बिरामी थिएँ । स्वास्थ्य समस्याले सबैतिर पुग्न सम्भव भएन,’ पुनले भने, ‘योपटक सबै वडामा पुग्छु । मतदातासँग प्रत्यक्ष साक्षत्कार गर्छु र सुझावहरु लिन्छु ।’

सोमबार रुण्टीगढी गाउँपालिकाका सबै ९ वटा वडा घुमेर भ्याएका पुनले मंगलबार त्रिवेणी गाउँपालिकाका सातै वडामा दरदैलो गरे । घरदैलोका क्रममा मतदाताले सामान्यभन्दा सामान्य माग राखेको पुन बताउँछन् । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सुझावहरु धेरै आएको उनले बताए ।

‘मतदाताका माग स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, विद्युत, खानेपानी र सञ्चारसँग सम्बन्धित धेरै छन्’, उनले भने । मतदाताले पहिलाको तुलनामा जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारको विकास धेरै भए पनि पर्याप्त नभएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको पुनले उल्लेख गरे ।

कतिपय मातदाताले चालु आयोजनामा निर्माण व्यवसायीबाट हुने गरेका ढिलासुस्ती, आयोजनाको गुणस्तर तथा सरकारी निकायको फितलो अनुगमनजस्ता विषयमा जनप्रतिनिधिको रुपमा थप भूमिका खेलिदिन सुझाव दिएका छन् ।

राजनीतिक रुपमा सचेत आफ्ना मतदाता सांसदको विधायकी कामबारे स्पष्ट रहे पनि जनप्रतिनिधिका रुपमा विकास निर्माणका काममा पुलको भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव आउने र त्यसलाई उम्मेदवारहरूले स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क पुनको छ ।

‘सांसदले मेरो भूमिका कानून बनाउने हो, विकास निर्माण गर्ने होइन भनेर पन्छिन सक्ने वा मिल्ने अवस्था छैन्’, उनी भन्छन्, ‘एउटा सांसद् मतदाताको प्रतिनिधि हो, विकासे कार्यकर्ता पनि हो, अभिभावक पनि हो र सेवक पनि हो ।’

विकास माग्ने मतदातालाई पुनले विगतदेखि नै जिल्लाको विकासमा भूमिका खेलेको र आगामी दिनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् ।

सांसद् मात्र हुँदा वा मन्त्रीको भूमिकामा रहँदा जिल्लाको समग्र विकासमा अधिकतम प्रयत्न गरेको र आगामी दिनमा पनि मतदाताको सुख-दुःखमा सँगै रहने पुनको प्रतिबद्धता छ ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन रोल्पा वर्षमान पुन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘चुनाव आउँदा मधेश सम्झिने, घाइते बिर्सिने’

‘चुनाव आउँदा मधेश सम्झिने, घाइते बिर्सिने’
मकवानपुर-२ : विकट क्षेत्रमा ‘बेदाग’ छविको परीक्षा

मकवानपुर-२ : विकट क्षेत्रमा ‘बेदाग’ छविको परीक्षा
झिनो मतान्तरले हार-जित व्यहोर्ने कसैले मैदान छोडे, कोही प्रतिस्पर्धामै

झिनो मतान्तरले हार-जित व्यहोर्ने कसैले मैदान छोडे, कोही प्रतिस्पर्धामै
बेतौनाको वेदना : ‘लाज लुकाउने ठाउँ छैन’

बेतौनाको वेदना : ‘लाज लुकाउने ठाउँ छैन’
निर्वाचन २०५६ : माओवादीको बहिष्कार, कांग्रेसलाई बहुमत, माले रित्तै

निर्वाचन २०५६ : माओवादीको बहिष्कार, कांग्रेसलाई बहुमत, माले रित्तै
स्याङ्जाका ५६ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील

स्याङ्जाका ५६ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित