+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भोट माग्दै राजेन्द्र महतो भन्छन्- मधेशका सवालमा सधैँ लड्छु

सर्लाही-२ मा महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र महतोबीच कडा चुनावी भिडन्त हुने संकेत देखिएको छ । यसअघि भएका निर्वाचनमा पटक–पटक आमनेसामने भएका यी दुई नेताको प्रतिस्पर्धा यसपटक पनि स्थानीय चासोको विषय बनेको छ ।

0Comments
Shares
अमलेश शर्मा अमलेश शर्मा
२०८२ माघ २२ गते ९:५६

२२ माघ, सर्लाही । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेशको मुद्दाबाट आफू पछि नहट्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सर्लाही–२ मा उम्मेदवार रहेका अध्यक्ष महतोले कौडेना गाउँपालिकामा आयोजित चुनावी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मधेशी समुदायसहित उत्पीडित वर्गको अधिकारका लागि निरन्तर लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

स्थानीय कार्यकर्ता र सर्वसाधारणसँगको भेटघाटका क्रममा महतोले मधेशी, थारु, मुस्लिम, जनजातिलगायत पहिचान र अधिकारबाट वञ्चित समुदायको आवाज संसद्सम्म पुर्‍याउने बताए । ‘राजनीति पद र सत्ताका लागि मात्र होइन, जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्ने माध्यम हुनुपर्छ,’ महतोले भने ।

उम्मेदवारी दर्तापछि महतो सर्लाहीका गाउँ–बस्तीमा सक्रिय देखिएका छन् । मलंगवा ब्रह्मपुरी, हरिपुर्वा, विष्णु गाउँपालिका, कविलासी नगरपालिका र कौडेना गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा पुगेर उनले मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै आएका छन् । भेटघाटका क्रममा स्थानीयले सडक, सिँचाइ, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषय उठाउने गरेका छन् ।

स्थानीयसँगको अन्तरक्रियामा महतोले जनताको समस्या सुन्नु नै आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताए । आगामी दिनमा पनि घरदैलो र सामूहिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए ।

महतो-यादव प्रतिस्पर्धा

यसैबीच सर्लाही–२ मा फेरि एकपटक पुरानै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा दोहोरिने देखिएको छ । यस क्षेत्रबाट महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र महतोबीच कडा चुनावी भिडन्त हुने संकेत देखिएको छ । यसअघि भएका निर्वाचनमा पटक–पटक आमनेसामने भएका यी दुई नेताको प्रतिस्पर्धा यसपटक पनि स्थानीय चासोको विषय बनेको छ ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा महतो दोस्रो स्थानमा सीमित भएका थिए । त्यसअघि २०७० सालको निर्वाचनमा पनि यादवसँगको प्रतिस्पर्धामा उनी पराजित भएका थिए । तर २०७४ सालको निर्वाचनमा धनुषा–३ बाट चुनाव जितेर महतोले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव देखाइसकेका छन् ।

यसपटकको चुनावमा नयाँ उम्मेदवार मैदानमा उत्रिए पनि स्थानीय तहमा मुख्य प्रतिस्पर्धा यादव र महतोबीच नै हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । चुनाव नजिकिँदै जाँदा सर्लाही–२ का गाउँबस्तीमा चुनावी चहलपहल बढ्न थालेको छ । फागुन २१ को मतदानले यस क्षेत्रको राजनीतिक दिशा कता जान्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

मधेश मुद्दा राजेन्द्र महतो सर्लाही २
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

झापामा रास्वपा सम्पर्क कार्यालय भवनको झ्याल तोडफोड

झापामा रास्वपा सम्पर्क कार्यालय भवनको झ्याल तोडफोड
मंगल ग्रहमा जीवन खोज्ने दौडमा अब चीन एक्लै, अमेरिका पछि हट्यो

मंगल ग्रहमा जीवन खोज्ने दौडमा अब चीन एक्लै, अमेरिका पछि हट्यो
चुनावी प्रचारको केन्द्रमा थारु गाउँ, ‘महटावा’ फकाउँदै उम्मेदवार

चुनावी प्रचारको केन्द्रमा थारु गाउँ, ‘महटावा’ फकाउँदै उम्मेदवार
१० वर्षीया बालिकाको त्यो विशेष विवाह

१० वर्षीया बालिकाको त्यो विशेष विवाह
हामी देशको नेतृत्व गर्न आएका हौं, कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन होइन : कुलमान

हामी देशको नेतृत्व गर्न आएका हौं, कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन होइन : कुलमान
मधेश यात्रामा कुलमान घिसिङ

मधेश यात्रामा कुलमान घिसिङ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित