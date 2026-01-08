मधेश यात्रामा कुलमान घिसिङ

२२ माघ, जनकपुरधाम । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ मधेश झरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित राजनीतिक भेटघाटका कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी मधेश आएका हुन् ।
बुधबार जनकपुरधाम आएका उनी आज बिहान जानकी मन्दिरमा पूजा-अर्चना गरेका छन् । त्यलगत्ते जनकपुरको जनकचौकमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राखेका छन् ।
विभिन्न जिल्लामा पुगेर स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता तथा सरोकारवालासँग भेटघाट तथा आन्तरिक छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
