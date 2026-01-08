+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

द स्टन्ट म्यान : सिनेमाको संसार, निर्देशकको सनक र अर्थपूर्ण कथा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २२ गते १४:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • \'द स्टन्ट म्यान\' सन् १९८० मा रिलिज भएको फिल्म हो जसले निर्देशकको सनकले अरूको जीवनमा पार्ने प्रभाव देखाउँछ।

सन् १९८० मा प्रदर्शनमा आएको ‘‍द स्टन्ट म्यान’ हलिउड इतिहासकै एउटा भिन्न र अर्थपूर्ण फिल्म मानिन्छ । निर्देशक रिचर्ड रसले निर्देशन गरेको यो फिल्मले एउटा फिल्मभित्र अर्को फिल्म कसरी बन्छ भन्ने कुरा त देखाउँछ नै, सँगै एउटा निर्देशकको सनकले अरूको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने गहिरो मनोविज्ञानलाई समेत अर्थपूर्ण तरिकाले देखाउँछ ।

यो फिल्मको कथा ‘क्यामरुन’ नामको एक युवकबाट सुरु हुन्छ । ती पात्र भियतनाम युद्धमा सामेल पूर्वसैनिक हुन्छन् । र, फिल्मको कथा सुरु हुँदैगर्दा उनी प्रहरीबाट भागिरहेका हुन्छन् ।

संयोगवश, उनी एउटा फिल्मको सुटिङ भइरहेको ठाउँमा पुग्छन् । त्यहाँ एउटा भयानक दुर्घटना भर्खरै भएको हुन्छ । स्टन्ट म्यानले पुलबाट कारलाई नदीमा खसाल्ने क्रममा उसको मृत्यु भएको हुन्छ ।

त्यस घटनाले सो फिल्म बनाइरहेका निर्देशक एली (पिटर ओटुल)लाई आफ्नो फिल्म रोकिएला भन्ने चिन्ता हुन्छ । जब उनले प्रहरीबाट भागिरहेको क्यामरुनलाई देख्छन्, उनले चलाखीपूर्ण योजना बुन्छन् । उनले क्यामरुनलाई पुलिसबाट बचाउने सर्तमा मरेको स्टन्ट म्यानको ठाउँमा काम गर्न प्रस्ताव गर्छन् ।

यसरी एउटा भगौडा अपराधी रातारात हलिउडको स्टन्ट म्यान बन्न पुग्छ ।

पिटर ओटुलले निर्वाह गरेको ‘एली’को पात्र यो फिल्मको सबैभन्दा बलियो पक्ष हो । उनी एक यस्ता निर्देशक हुन्छन्, जो आफूलाई फिल्मको सेटमा ‘भगवान्’ सम्झिन्छन् । उनी हेलिकप्टरमा आकाशबाट झरेर कलाकारहरूलाई निर्देशन दिन्छन्, मानौं उनी स्वर्गबाट आदेश दिइरहेका छन् ।

मुख्यत: एलीको चरित्रमा दुईवटा पाटा छन्:

उनी प्रतिभाशाली र चतुर हुन्छन् । उनी सिनेमालाई कलाको रूपमा असाध्यै माया गर्छन् । तर उनी निर्दयी र स्वार्थी पनि हुन्छन् । उनी आफ्नो एउटा राम्रो ‘सट’ का लागि अरूको ज्यान जोखिममा राख्न कत्ति पनि हिचकिचाउँदैनन् ।

उनको यो विरोधाभाष व्यवहारले दर्शकलाई सधैं दुबिधामा राखिरहन्छ । एली वास्तवमै क्यामरुनलाई मार्न चाहन्छन् कि केवल एउटा राम्रो दृश्य खिच्न खोज्दैछन् ? यो प्रश्न फिल्म हेरुन्जेल, सायद सकिएपछि पनि दर्शकको मनमा खेलिरहन्छ ।

खासमा ‘द स्टन्ट म्यान’ को मुख्य थिम भनेकै ‘के साँचो हो र के भ्रम हो’ भन्ने बीचको लडाइँ हो । क्यामरुनले सेटमा काम गर्दै जाँदा उनलाई लाग्न थाल्छ– त्यहाँ जे भइरहेको छ, त्यो सबै उनकाविरुद्ध रचिएको षड्यन्त्र हो ।

फिल्ममा युद्धका दृश्यहरू खिचिरहँदा कहिलेकाहीँ दर्शकलाई पनि अलमल हुन्छ- के यो साँच्चैको लडाइँ हो कि फिल्मको सुटिङ ? निर्देशकले जानाजानी यथार्थ र काल्पनिक संसारलाई मिसाइदिएका छन् । यसले फिल्म क्षेत्रको त्यो पाटोलाई देखाउँछ, जहाँ मान्छेहरू आफ्नो वास्तविक पहिचान बिर्सिएर एउटा काल्पनिक पात्रमा बाँच्न बाध्य हुन्छन् ।

त्यसैबीच कथामा नयाँ मोड आउँछ । यहाँनेर क्यामरुन फिल्मकी मुख्य नायिका निना (बारबरा हर्श) सँग प्रेममा पर्छन् । तर समस्या के छ भने निना र निर्देशक एलीको सम्बन्ध पनि रहस्यमय हुन्छ । क्यामरुनलाई लाग्छ कि एलीले ईर्ष्याका कारण उनलाई सुटिङका क्रममा मार्ने योजना बनाइरहेका छन् । यसरी फिल्ममा त्रिकोणात्मक प्रेम आइपुग्दा कथा थप रोमाञ्चक बनेको छ ।

द स्टन्ट म्यानबाट निर्देशक रिचर्ड रसले हलिउडको ‘अहंकार’ माथि कडा प्रहार गरेका छन् । उनले फिल्म बनाउने नाममा कतिसम्म लापरवाही गरिन्छ र कसरी सानो मान्छे (प्राय: स्टन्ट म्यान) को श्रम र जोखिमलाई ठूला मान्छे (निर्देशक/निर्माता) ले प्रयोग गर्छन् भन्ने यसमा देखाएका छन् ।

त्यस समयमा खिचिएका स्टन्ट दृश्यहरू आजका डिजिटल प्रविधिको तुलनामा धेरै नै वास्तविक र डरलाग्दा छन् । भवनका छतहरूमा दौडिने र गुडिरहेका गाडीहरूमा गरिएका स्टन्टले दर्शकको ढुकढुकी बढाउँछ।

किनकि ‘द स्टन्ट म्यान’ मनोरञ्जनका लागि मात्र बनाइएको फिल्म होइन । यसमा शक्ति, पागलपन र मान्छेको बाध्यताको कथा देखाइएको छ । निर्देशक, कलाकार र कथावस्तुका कारण आज पनि यो फिल्म जोकोहीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।

तर फिल्म कहिल्यै पनि प्रश्न गर्न छाड्दैन, के कलाका लागि कसैको जीवन जोखिममा राख्नु जायज छ ?

अब करिब ४५ वर्ष पुरानो यो क्लासिक फिल्म फेरि हलमा लाग्दैछ । यसपछक फिल्मलाई फोरके अल्ट्रा एचडीमा रिस्टोर गरिएको छ । बताइए अनुसार यो फिल्म पहिलेभन्दा धेरै सफा र उच्च गुणस्तरको छ । साथै केही दृश्यहरू समेत नयाँ हुने जनाइएको छ ।

द स्टन्ट म्यान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बालेनका सल्लाहकार लम्साललाई उम्मेदवार बनाएपछि असन्तुष्ट कुँवरले छाडे रास्वपा

बालेनका सल्लाहकार लम्साललाई उम्मेदवार बनाएपछि असन्तुष्ट कुँवरले छाडे रास्वपा
‘श्री बुकुरो’ को ट्रेलर : पारिवारिक स्नेह र नोकझोंकको कथा

‘श्री बुकुरो’ को ट्रेलर : पारिवारिक स्नेह र नोकझोंकको कथा
रुवाउने फिल्मको जग हँसाउने कुरा

रुवाउने फिल्मको जग हँसाउने कुरा
दक्षिण सुडानको अस्पतालमा आक्रमण

दक्षिण सुडानको अस्पतालमा आक्रमण
नेपालमा जलपंक्षीको सङ्ख्या घट्दो

नेपालमा जलपंक्षीको सङ्ख्या घट्दो
असुरक्षित भएको भन्दै भदौरे गाउँको भेलाले गर्‍यो ‘नो भोट’ को निर्णय, नेकपाको फरक मत

असुरक्षित भएको भन्दै भदौरे गाउँको भेलाले गर्‍यो ‘नो भोट’ को निर्णय, नेकपाको फरक मत

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित