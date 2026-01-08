कृषि मन्त्रालयले माग्यो स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिकहरूको विवरण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२३ माघ, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले देशभरिका स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकको यथार्थ विवरण माग गरेको छ ।
मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम शाखाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखी सबै स्थानीय तहबाट आवश्यक विवरण संकलन गरिदिन समन्वयका लागि अनुरोध गरेको हो ।
मन्त्रालयले साविकको ‘एक गाउँ विकास समिति, एक प्राविधिक’ कार्यक्रम र हालको ‘स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि २०८२’ बमोजिम कार्यरत कर्मचारीहरूको तथ्यांक अध्यावधिक गर्न लागेको हो ।
यस प्रक्रिया अन्तर्गत विशेषगरी साविकका गाउँ विकास समितिहरूमा कामकाज गर्ने गरी राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको प्राविधिक सहायक पदमा करारमा नियुक्त भई हाल स्थानीय तहमा समायोजन भएका र सेवा निरन्तरता दिइरहेका कर्मचारीको विवरण मागिएको छ ।
साथै, चालु आर्थिक वर्ष स्वीकृत कार्यविधि अनुसार ससर्त हस्तान्तरित कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा करारमा नियुक्त कृषि स्नातक र पशु चिकित्सकहरूको विस्तृत जानकारी पनि अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले विवरण पठाउन निश्चित समयसीमा र प्रक्रिया समेत तोकेको छ । जसअनुसार १० फागुनभित्र मन्त्रालयको आधिकारिक इमेल ठेगानामा विवरण पठाइ सक्नुपर्ने छ ।
कर्मचारीको नाम, श्रेणी, सेवा समूह र सम्पर्क ठेगानाका साथै सम्बन्धित कर्मचारीको नियुक्ति पत्र र पछिल्लो पटक गरिएको करार सम्झौता नवीकरणको छायाप्रति समेत अनिवार्य संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो विवरण संकलन गर्ने निर्णय मन्त्रालयले २२ माघको सचिवस्तरबाट गरेको थियो । स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्तिको अवस्था पहिचान गरी आगामी कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
