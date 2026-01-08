+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
अबिचुअरी :

‘राते काइँला’ अब स्मृतिमा मात्रै

आवाजमा रहेको कडापन, शब्दको उच्चारणमा रहेको तौल, मौनतामा समेत देखिने धम्कीले खलनायकलाई झनै प्रभावशाली बनायो । धेरैजसो दृश्यमा उनी चुप लागेर बस्दा पनि दृश्य भारी हुन्थ्यो । त्यो कला सबै कलाकारसँग हुँदैन ।

0Comments
Shares
विष्णु शर्मा विष्णु शर्मा
२०८२ माघ २४ गते ११:१७

२४ माघ, काठमाडौं । वरिष्ठ अभिनेता सुनिल थापा शनिबार बिहानै छायांकनमा जानुपर्ने थियो । यसका लागि उनले आफू निकट कलाकार विल्सनविक्रम राई ‘तक्मे बुढा’ लाई बिहानै उठाइदिन भनेका थिए । तर विल्सनले सुनिलको त्यो इच्छा पूरा गर्न पाएनन् । सुनिललाई उठाउन जान नपाउँदै विल्सनले एकाबिहानै अपत्यारिलो खबर सुन्नु पर्‍यो । थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा सुनिल कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी अस्ताएको खबर विल्सनले सुन्नुपर्‍यो ।

६८ वर्षको उमेरमा भएको थापाको निधनले नेपाली र भारतीय चलचित्र तथा सिरिज क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । उनको निधनले नेपाली फिल्मको अभिनय यात्रामा एउटा शोक र रिक्तता सिर्जना गरेको छ ।

उनको अभिनय यात्रा घरेलु फिल्ममा मात्र सीमित थिएन, नेपालीसँगै उनले भारतीय फिल्म र श्रृङ्खला जगतमा समेत आफ्नो दमदार अभिनयमार्फत दर्शकको मन जितेका थिए ।

१९ मे १९५७ मा जन्मिएका थापाले ४ दशकभन्दा बढी समयसम्म अभिनय, मोडलिङ, खेलकुद र फिल्म उद्योगका विविध पक्षमा योगदान दिए । उनको करिअर चाहिँ मोडलिङबाट सुरु भएको हो ।

सन् १९७४ मा मुम्बईमा मोडलका रूपमा काम गर्दै उनले बिन्नी र माफतलाल जस्ता प्रतिष्ठित ब्रान्डका लागि काम गरे । प्रारम्भिक समयमा उनी मोडलिङमा मात्र सीमित रहेनन्, फुटबल खेलाडी पनि बने ।

त्यहाँका आइसीएल क्लब बम्बे तथा ओर्केज स्पोर्ट्स क्लबसँग पनि खेले । मोडलिङसँगै ‘जुनियर स्टेट्सम्यान म्यागजिन’ मा फोटो पत्रकार बने । सन् १९७४ को भुटानमा भएको राज्याभिषेकको कभरेज गरे ।

‘चिनो’ मा राते काइँलाको रूपमा प्रसिद्धी

सन १९८१ मा भारतीय चलचित्र ‘एक दुजेके लिए’ बाट उनले बलिउडमा करिअर थाले । यो फिल्म त्यतिबेला हिट थियो र यसले थापालाई भारतीय सिने परिदृश्यमा परिचित गराउने कार्यमा भूमिका खेल्यो ।

कालजयी र सुपरहिट नेपाली फिल्म ‘चिनो’ पछि उनी नेपाली फिल्मतिर आइपुगे । तथापि उनले दुवै ठाउँमा अभिनय गर्दै आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल भए । ‘चिनो’ बाट एकाएक हिट भएपछि उनको कर्मथलो काठमाडौं बन्न थाल्यो ।

उनी नेपाली फिल्ममा खलनायकको रूपमा प्रख्यात छन् । ‘चिनो’ मा निर्वाह गरेको राते काइँलाको भूमिकाले उनको लोकप्रियतालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍यायो । यो भूमिकाले दर्शक र समीक्षक दुवैको मन जित्यो । त्यसपछि उनी ‘राते काइँला’ नामले धेरै चिनिए ।

उनले नेपाली फिल्ममा मात्र होइन, प्रियंका चोपडा स्टारर बलिउड फिल्म ‘मेरी कम’ ९सन् २०१४० मा कोचको रुपमा अभिनय गरे । यस भूमिकाका लागि उनले फिल्मफेयर अवार्डको लागि मनोनयन समेत प्राप्त गरेका थिए । यो फिल्मले उनलाई बलिउडमा स्थापित गर्‍यो ।

भर्सटाइल अभिनेता

उनी नेपाली फिल्मका सुप्रसिद्ध खलनायक मात्र थिएनन्, उनको अनुकरणीय अभिनयले सांगीतिक, ऐतिहासिक, क्रान्तिकारी तथा सामाजिक विषयका फिल्ममा गहिरो प्रभाव पारेको छ ।

सन् १९८९ मा रिलिज भएको ‘चिनो’ ले नेपाली सिनेमाको इतिहासमा ठूलो स्थान राख्छ, जहाँ थापाको खलनायक भूमिका उल्लेखनीय रूपमा दर्शकको मनमा बसेको छ । उनको डेब्यू नेपाली फिल्म चाहिँ ‘मसाल’ हो जुन १९८५ मा रिलिज भयो ।

उनको अभिनय नेपाली फिल्म इतिहासमा स्मरणीय हुनेछ । उनले अभिनय गरेका फिल्म, पस्केका भूमिकाको विविधता र योगदान गरेको कलात्मकता नेपाली सिनेमा र सामाजिक स्मृतिमा अमिट रहनेछ । उनको कलाले भावी पुस्तालाई प्रेरणा दिनेछ ।

अहिलेसम्म १३८ वटा चर्चित नेपाली फिल्ममा अभिनय गरेका थापाले अभिनय गरेको पछिल्लो फिल्म रिलिजको हिसाबले ‘एक्लो’ थियो । छायांकनको हिसाबले भने ‘राम नाम सत्य’ थियो । तुलसी घिमिरेको ‘पहाड’ पनि रिलिजको तयारीमा छ ।

उनी किन निरन्तर लोकप्रिय थिए भने, उनले खलनायकको भूमिकालाई उस्तै सम्मान र गम्भीरताको साथमा प्रस्तुत गर्थे, जसले कथालाई अझ सशक्त तुल्याउँथ्यो । यसले दर्शकलाई चरित्रको मनोविज्ञान बुझाउन मद्दत गर्थ्यो, जसले उनलाई एक वास्तविक कलाकारका रूपमा स्थापित गर्‍यो ।

थापाको अभिनय शैली शारीरिक हाउभाउ, भावनात्मक गहिराई र बलिया संवादमा आधारित थियो । डर लाग्ने अनुहार, बलशाली आवाज र दृढ व्यक्तित्वले गर्दा उनले निर्वाह गरेका पात्रलाई वास्तविक र प्रभावशाली बनाउन मद्दत गरे ।

खलनायक मात्र होइन मार्गदर्शक, अनुभवी पात्र र जटिल मानसिकता भएका मानिसको भूमिका पनि उनले चित्रण गरे । यसले उनलाई भर्सटाइल अभिनेताको रुपमा स्थापित गर्‍यो ।

खलनायक पात्रको ‘ट्रेन्ड–सेटर’

नेपाली फिल्ममा खलनायक पात्रलाई स्थापित गर्न उनको ठूलो योगदान छ । त्यो केवल एउटा कलाकारको सफलतामात्र होइन, नेपाली सिनेमा संस्कृतिको एउटा नयाँ अध्याय थियो । उनीभन्दा अगाडि नेपाली फिल्ममा खलनायकको चित्रण प्रायस् सतही र परम्परागत शैलीमा प्रस्तुत हुन्थ्यो । थापाले त्यो ढाँचा नै परिवर्तन गरिदिए ।

उनले खलनायकलाई दुष्ट मानिसको रूपमा होइन, बलियो व्यक्तित्व भएको पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरे । अग्लो कद, गम्भीर हाउभाउ, कडा आवाज र तीखा आँखाले उनलाई पर्दामा देखिनेबित्तिकै प्रभावशाली बनाउँथ्यो । दर्शकले खलनायकबाट डराउने मात्र होइन, विश्वास गर्ने पनि थाले । यही विश्वासले उनको पात्रलाई वास्तविक र जीवित तुल्यायो ।

धेरै कलाकार खलनायकको अभिनय गर्दा अतिरञ्जितरूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । थापा ठीक उल्टा थिए । मृदुभाषी, नापतौल गरेर संवाद बोल्ने, आँखाको हेराइ र शारीरिक उपस्थितिबाट डर पैदा गर्ने । यही सन्तुलित प्रस्तुति नेपाली दर्शकका लागि नयाँ अनुभव थियो ।

‘चिनो’ फिल्मको राते काइँला चरित्र यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो । त्यो पात्र कुनै साधारण खलनायक थिएन । उसको आफ्नै मानसिकता, अहंकार र शक्ति प्रदर्शन गर्ने तरिका थियो । थापाले त्यो भूमिकालाई यति स्वाभाविक बनाए कि आजसम्म पनि राते काइँला नेपाली सिनेमाको सबैभन्दा स्मरणीय खलनायक मानिन्छ । कुनै पात्रलाई नामले होइन, चरित्रको नामले चिनिने बनाउनु कलाकारका लागि ठूलो उपलब्धि हो, जुन उनले सम्भव तुल्याए ।

उनले खलनायकलाई बुद्धिमान पनि देखाए । योजनाबद्ध, चलाख, मानसिक रूपमा बलियो । नेपाली फिल्ममा सुरुवातमा खलनायकलाई प्रायस् हास्याँस्पद रुपमा देखाइन्थ्यो । तर थापापछि खलनायक पनि नायकजत्तिकै शक्तिशाली पात्र हुन सक्छ भन्ने धारणा स्थापित भयो । त्यसैले कथामा द्वन्द्व अझ रोचक र विश्वसनीय बन्न थाल्यो ।

थापाले खलनायकलाई मानवीय पक्ष पनि दिए । उनले अभिनय गरेका पात्र खराब मानिस मात्र होइन, परिस्थितिले बनाएका जस्ता देखिन्थे । यही कारणले दर्शकले उनलाई घृणा मात्र गरेनन्, कहिलेकाहीँ बुझ्ने प्रयास पनि गरे । यसले खलनायक पात्रलाई एक आयामबाट बहुआयामिक बनायो ।

उनको संवाद बोल्ने शैली पनि फरक थियो । आवाजमा रहेको कडापन, शब्दको उच्चारणमा रहेको तौल, मौनतामा समेत देखिने धम्कीले खलनायकलाई झनै प्रभावशाली बनायो । धेरैजसो दृश्यमा उनी चुप लागेर बस्दा पनि दृश्य भारी हुन्थ्यो । त्यो कला सबै कलाकारसँग हुँदैन ।

थापाले नेपाली खलनायकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छवि दिए । भारतीय चलचित्रमा काम गर्दा पनि उनको अभिनयको स्तर उस्तै सशक्त देखियो । यसले नेपाली कलाकार पनि बलिउड स्तरका पात्र चित्रण गर्न सक्षम छन् भन्ने प्रमाण दियो ।

सारमा भन्नुपर्दा, थापाले खलनायकलाई गम्भीर, शक्तिशाली, बौद्धिक र विश्वसनीय पात्रका रूपमा नेपाली पर्दामा स्थापित गरे । आफूपछि आउने पुस्ताका कलाकारले खलनायकलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने नयाँ मापदण्ड नै उनले तयार पारिदिए कि भन्ने जस्तो देखिन्छ । त्यसैले उनी केवल एक सफल अभिनेता मात्र होइन, नेपाली सिनेमामा खलनायक चरित्रको पुनर्परिभाषा गर्ने सशक्त कलाकार हुन् ।

उनको अभिनय नेपाली फिल्म इतिहासमा स्मरणीय हुनेछ । उनले अभिनय गरेका फिल्म, पस्केका भूमिकाको विविधता र योगदान गरेको कलात्मकता नेपाली सिनेमा र सामाजिक स्मृतिमा अमिट रहनेछ । उनको कलाले भावी पुस्तालाई प्रेरणा दिनेछ ।

राते काइँला सुनिल थापा
लेखक
विष्णु शर्मा

शर्मा अनलाइनखबर डटकमका उपसम्पादक हुन् । उनी कला-मनोरञ्जन विषयमा लेख्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

15 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित