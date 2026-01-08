बलात्कार आरोपमा भारतको बैंग्लोरबाट पक्राउ परे पूर्वप्रहरी ठगुन्ना

२४ माघ, काठमाडौं । बलात्कार आरोप लागेका पूर्वप्रहरी भुपेन्द्र सिंह ठगुन्ना पक्राउ परेका छन् । अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले ठगुन्नालाई भारतको बैंग्लोरबाट पक्राउ गरेको हो ।
ठगुन्नालाई पक्राउ गरेर प्रहरीले थप अनुसन्धानका तथा आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय वीरेनद्रनगर सुर्खेत पठाइएको हो ।
उनीविरुद्ध जाजरकोटकी एक युवतीले बलात्कारा आरोपमा जाहेरी दिएकी थिइन् । उनी गत २५ मंसिरदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा ठगुन्नामाथि कारबाहीको माग गर्दै अनशनमा बसिरहेकी थिइन् ।
भुपेन्द्र दार्चुला नौगाड गाउँपालिका वडा नं. २ सुन्डमुन्ड घर भई काठमाण्डौं रामशाहपथ बस्दै आएका थिए ।
उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत, सुर्खेतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनी फरार थिए । सो क्रममा प्रहरीले भारतको बैंग्लोरबाट पक्राउ गरेको हो ।
२५ मंसिर २०८० मा उनले भुपेन्द्र सिंह ठगुन्नाविरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् ।
त्यतिबेला प्रहरी कर्मचारी रहेका ठगुन्ना निलम्बित भए र जिल्ला अदालतले उनलाई २ लाख ५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो ।
गत जेठमा आफूमाथि पुन: जबरजस्ती करणी भएको भन्दै उनले ७ असोजमा जाहेरी दिइन् । प्रहरीले १० असोजमा मुद्दा दर्ता गरी जबरजस्ती करणीसहितको अनुसन्धान सुरु गर्यो ।
मुद्दा दर्ता हुँदासम्म उनी करिब तीन महिनाको गर्भवती भइसकेकी थिइन् ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतबाट ताप्लेजुङ सरुवा भएका ठगुन्ना २१ साउनदेखि कार्यालयमा हाजिर हुन नगएपछि कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले १४ कात्तिकमा उनलाई सेवाबाट हटाएको थियो ।
भुपेन्द्र हाजिर नभएकोले सेवाबाट हटाइएको थियो ।
