बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका साह एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि

२४ मंसिर, जनकपुरधाम । जनकपुरधाममा बालिका बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति नेकपा एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको खुलेको छ ।
एक १४ वर्षीया बालिकालाई होटलमा जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा हिरा भनिने शिवशंकर साह मंगलबार साँझ पक्राउ परेका थिए । उनी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयरका प्रत्यासी समेत थिए ।
जकपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका साह धनुषा क्षेत्र नम्बर-३ बाट एमालेको एघारौं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट भएका हुन् ।
बालिकालाई बलात्कार आरोपमा साहलगायत ४ जनाविरुद्ध दुई साता अघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दर्ता भएको थियो ।
