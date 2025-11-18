+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका साह एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २४ गते १३:३३

२४ मंसिर, जनकपुरधाम । जनकपुरधाममा बालिका बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति नेकपा एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको खुलेको छ ।

एक १४ वर्षीया बालिकालाई होटलमा जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा हिरा भनिने शिवशंकर साह मंगलबार साँझ पक्राउ परेका थिए । उनी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयरका प्रत्यासी समेत थिए ।

जकपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका साह धनुषा क्षेत्र नम्बर-३ बाट एमालेको एघारौं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट भएका हुन् ।

बालिकालाई बलात्कार आरोपमा साहलगायत ४ जनाविरुद्ध दुई साता अघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दर्ता भएको थियो ।

नेपाल प्रहरी बलात्कार आरोप शिवशंकर साह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हत्या भएको दुई महिनापछि अंशु गौतमको अन्त्येष्टि

हत्या भएको दुई महिनापछि अंशु गौतमको अन्त्येष्टि
हुन्डीमार्फत ५७ लाख बढी कारोबार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

हुन्डीमार्फत ५७ लाख बढी कारोबार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ
पोर्चुगल पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ

पोर्चुगल पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ
सिनामंगलमा असईले गरे ४ महिने छोराको हत्या, प्रहरी जवान श्रीमती पनि घाइते

सिनामंगलमा असईले गरे ४ महिने छोराको हत्या, प्रहरी जवान श्रीमती पनि घाइते
५९ वर्षीय छिमेकीबाटै हत्या, भारत भाग्दा २ महिनापछि खुल्यो रहस्य !

५९ वर्षीय छिमेकीबाटै हत्या, भारत भाग्दा २ महिनापछि खुल्यो रहस्य !
दोलखामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु   

दोलखामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु   

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित