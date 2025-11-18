+
हत्या भएको दुई महिनापछि अंशु गौतमको अन्त्येष्टि

हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ नगरेसम्म शव नबुझ्ने परिवारले अडान लिएपछि बालिकाको शव अस्पतालको शव गृहमा राखिएको थियो ।

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २३ गते १७:२८

२३ मंसिर, विराटनगर । बलात्कारपछि विभत्स हत्या भएको २ महिनापछि मोरङको लेटाङ नगरपालिका–२, फडानीकी अंशु गौतमको अन्त्येष्टि गरिएको छ ।

हत्या आरोपमा छिमेकी पदमबहादुर अधिकारी पक्राउ परेपछि मंगलबार आफन्तले अन्तिम संस्कार गरेका हुन् ।

गत २३ असोजमा बेपत्ता भएकी अंशुको शव १८ दिनपछि जंगलमा हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।

हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ नगरेसम्म शव नबुझ्ने परिवारले अडान लिएपछि बालिकाको शव अस्पतालको शव गृहमा राखिएको थियो ।

अंशु गौतमको हत्या अनुसन्धानका लागि छिमेकी पक्राउ

प्रहरीले बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा छिमेकीसमेत रहेका ५९ वर्षीय पदमबहादुर अधिकारीलाई शुक्रबार पक्राउ गरेपछि मंगलबार चिसाङ खोलामा धार्मिक परम्परा अनुसार अंशुको अन्तिम संस्कार भएको लेटाङ नगरपालिका उपप्रमुख कृष्णकुमारी पोखरेल निरौलाले जानकारी दिइन् ।

पीडित परिवारका लागि नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

