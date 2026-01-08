+
अभिनेता थापाको निधनमा प्रधानमन्त्री : नेपाली चलचित्रले दरिलो खम्बा गुमायो

२०८२ माघ २४ गते १५:४७
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले अभिनेता सुनिल थापाको असामयिक निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ।
  • कार्कीले थापाको चार दशक लामो साधना र योगदान भावी पुस्ताका कलाकारका लागि प्रेरणाको स्रोत रहने बताउनुभएको छ।
  • थापाको निधन शनिबार बिहान काठमाडौंस्थित नर्भिक अस्पतालमा स्वास्थ्य समस्या पछि भएको थियो।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले अभिनेता सुनिल थापाको निधनमा दुःख व्यक्त गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले विज्ञप्तिमार्फत थापाको असामयिक निधनले आफू मर्माहत भएको बताएकी छन् ।

उनको निधनसँगै नेपाली र भारतीय चलचित्र उद्योगले एक बहुआयामिक कलाकार मात्र नभई दरिलो खम्बा गुमाउन पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘चिनो’ को राते काइँलादेखि ‘मेरी कोम’ का प्रशिक्षकसम्म थापाले निर्वाह गरेका खलनायक र सहनायकका उम्दा भूमिकाले करोडौंको मन जित्न सफल भएको बताउँदै कार्कीले यी चरित्र दर्शकको स्मृतिमा सदैव जीवित रहने उल्लेख गरेकी छन् ।

४ दशकदेखि अभिनेता थापाको साधना, समर्पण र योगदान भावी पुस्ताका कलाकारका लागि प्रेरणाको स्रोतको रुपमा रहने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेकी छन् । ‘ यस दुःखद् घडीमा म दिवंगत आत्माप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजन, आफन्त, शुभेच्छुक तथा सम्पूर्ण कला क्षेत्रप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु’ उनले लेखेकी छन् ।

स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि शनिबार बिहान थापाको काठमाडौंस्थित नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की सुनिल थापा
लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

