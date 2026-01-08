‘एपस्टीन फाइल्स’ मा हिपहप स्टार जे-जेडको नाम पनि जोडियो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- एपस्टीन फाइल्समा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाम ४८०० भन्दा बढी पटक उल्लेख भइसकेको छ।
- एफबीआई अनुसन्धानका नयाँ पृष्ठमा र्यापर जे-जेड, पुशा टी र हार्वे वेनस्टिनको नाम भेटिएको छ।
- एपस्टीन फाइल्समा इलन मस्क, माइकल ज्याक्सन, मिक ज्यागर र बिल क्लिन्टनका नाम पनि छन् तर प्रत्यक्ष प्रमाण छैन।
वासिङ्टन । एपस्टीन फाइल्सबाट भइरहेका खुलासाले सारा संसारलाई स्तब्ध बनाएको छ । दिनदिनै नयाँ नयाँ नाम बाहिर आइरहेका छन्, र ती नामसँग जोडिएका कालो कर्तुतका तथ्य खुलिरहेका छन् ।
अमेरिकी यौन अपराधी तथा मानव तस्करीका दोषी जेफ्री एपस्टीनको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित लाखौं पृष्ठका फाइलमा अहिलेसम्म अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाम ४८०० भन्दा बढी पटक उल्लेख भइसकेको छ ।
एक नयाँ रिपोर्टका अनुसार, एफबीआई अनुसन्धानका केही नयाँ पृष्ठमा चर्चित र्यापर जे-जेड र पुशा टीसँगै बदनाम हलिउड फिल्म निर्माता हार्वे वेनस्टिनको नाम पनि भेटिएको छ । २५ पटक ग्रामी अवार्ड जितेका जे-जेडको नाम यी कागजातमा धेरै पटक उल्लेख भएको बताइन्छ ।
एपस्टीनको मृत्यु सन् २०१९ मा भइसकेको थियो । तर त्यसको ६ वर्षपछि अहिले एपस्टीनसँग सम्बन्धित फाइल संसारभर धेरै व्यक्तिहरू पक्राउको कारण बनिरहेको छ ।
दर्जनौं राजनीतिक हस्ती, व्यापारी र प्रतिष्ठित पदाधिकारीको नाम यी फाइलमा उल्लेख भएपछि ठूलो हलचल मच्चिएको छ । ‘एपस्टीन फाइल्स’ जेफ्रीको जीवन र उनका अपराधहरूसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका दस्तावेजहरू हुन् ।
ताजा जानकारी अनुसार, र्यापर जे-जेड, पुशा टी र हार्वे वेनस्टिनको नाम एपस्टीनका व्यक्तिगत रेकर्डमा प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख छैन । जुन कागजातमा यी नाम देखिएका छन्, तिनको अहिलेसम्म राम्रोसँग जाँच वा पुष्टि भएको छैन । उनीहरूको नाम एफबीआईलाई दिइएको एउटा सूचनामा आएको थियो, जसलाई पछि अभिलेखमा राखिएको थियो ।
एफबीआई रिपोर्टका अनुसार, एक गुमनाम पीडितले वर्षौंदेखि आफूलाई पटकपटक लागूपदार्थ खुवाएर यौन शोषण गरिएको आरोप लगाएकी छन्, र उनको ह्यान्डलर पुशा अर्थात् टेरेंस लेवर थर्नटन रहेको बताइएको छ ।
इलन मस्क, माइकल ज्याक्सन, मिक ज्यागर र बिल क्लिन्टनका नाम पनि यी फाइलमा भेटिएका छन् । तर यी दस्तावेजमा बारम्बार यो कुरा जोड दिइएको छ कि कसैको नाम उल्लेख हुनु मात्रै कुनै गलत कामको प्रमाण होइन । धेरै कागजात र तस्वीरमा यस्ता व्यक्तिहरूका नाम समावेश छन्, जसको एपस्टीनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्रमाणित भइसकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमका अनुसार एपस्टीन फाइल्समा पति जे-जेडको नाम पनि जोडिएपछि गायिका पत्नी बियोन्सले इन्स्टाग्राममा १० लाख फलोअर्स गुमाएकी छन् ।
