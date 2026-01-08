नेप्से सूचकमा दोहोरो अंक गिरावट निरन्तर, पौने ११ अर्बको कारोबार 

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) परिसूचक सोमबार २६.०५ अंकले घटेर २६७२.३९ मा झरेको छ।
- सोमबार नेप्सेमा २ सय १२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने ४६ कम्पनीको मूल्य बढेको छ।
- सोमबार ३२४ कम्पनीको २ करोड ६७ लाख ६६ हजार ३ सय ४७ कित्ता सेयर १० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ।
२६ माघ, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अंकको गिरावटले सोमबार पनि निरन्तरता पाएको छ । आइतबार १०.२४ अंक घटेको नेप्से सोमबार २६.०५ अंक घटेको हो ।
आगामी २१ फागुनमा तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सेयर बजार भने नकारात्मक देखिएको छ । निवार्चन समयमा भएको खण्डमा सेयर बजारमा लगानी बढ्ने अनुमान गरिए पनि चुनाव नजिकिएसँगै बजारमा देखिएको नैराश्यताले आमलगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको देखिन्छ ।
सोमबार कारोबार सुरु भएदेखि नै नेप्से निरन्तर ओरालो नै रह्यो । कारोबारको अन्तिम समयमा भने घट्ने क्रममा कमी आएको थियो । सोमबार कारोबार सुरु हुँदा २६९८.४५ अंकमा रहेको नेप्से सूचक २६ अंक घटेर बन्द हुँदा २६७२.३९ मा झरेको छ ।
सोमबार नेप्सेमा कारोबार भएका अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट आए पनि समग्र बजार सूचक नकारात्मक भएको हो । नेप्सेमा यस दिन २ सय १२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । सोमबार ४६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा खानीखोला र रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य ९ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ । यस दिन नेप्सेमा कारोबार भएका ६ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएन ।
सोमबार नेप्सेमा कारोबार भएका अधिकांश समूहगत परिसूचक पनि घटेका छन् । यस दिन बैंकिङ १०.६अंक घटेको छ भने विकास बैंक ७९.०७, वित्त ५८.१३ अंक घटेका छन् ।
त्यसैगरी होटल १०४.२०, जलविद्युत् १९.६१, लगानी ०.९५, जीवन बीमा १२५.४२, उत्पादनमूलक ११४.२०, लघुवित्त ३०.०६, सामूहिक लगानी कोष ०.१०, निर्जीवन बीमा १५९.१७ र अन्य समूह ४६.७५ अंक घटेका छन् । तर, सोमबार नेप्सेमा कारोबार भएको व्यापार समूहमात्र ९.०१ अंक बढेको छ ।
सोमबार नेप्सेमा ३ सय २४ कम्पनीको १ लाख २ हजार २ सय ८१ कारोबारबाट २ करोड ६७ लाख ६६ हजार ३ सय ४७ कित्ता सेयर १० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा खरिद–बिक्री भएको छ ।
यो कारोबार रकम आइतबारको तुलनामा थोरै हो । आइतबार नेप्सेमा ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबर सेयर कारोबार भएको थियो ।
