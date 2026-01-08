+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेप्से सूचकमा दोहोरो अंक गिरावट निरन्तर, पौने ११ अर्बको कारोबार 

आइतबार १०.२४ अंक घटेको नेप्से सोमबार २६.०५ अंक घटेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २६ गते १५:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) परिसूचक सोमबार २६.०५ अंकले घटेर २६७२.३९ मा झरेको छ।
  • सोमबार नेप्सेमा २ सय १२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने ४६ कम्पनीको मूल्य बढेको छ।
  • सोमबार ३२४ कम्पनीको २ करोड ६७ लाख ६६ हजार ३ सय ४७ कित्ता सेयर १० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ।

२६ माघ, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अंकको गिरावटले सोमबार पनि निरन्तरता पाएको छ । आइतबार १०.२४ अंक घटेको नेप्से सोमबार २६.०५ अंक घटेको हो ।

आगामी २१ फागुनमा तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सेयर बजार भने नकारात्मक देखिएको छ । निवार्चन समयमा भएको खण्डमा सेयर बजारमा लगानी बढ्ने अनुमान गरिए पनि चुनाव नजिकिएसँगै बजारमा देखिएको नैराश्यताले आमलगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको देखिन्छ ।

सोमबार कारोबार सुरु भएदेखि नै नेप्से निरन्तर ओरालो नै रह्यो । कारोबारको अन्तिम समयमा भने घट्ने क्रममा कमी आएको थियो । सोमबार कारोबार सुरु हुँदा २६९८.४५ अंकमा रहेको नेप्से सूचक २६ अंक घटेर बन्द हुँदा २६७२.३९ मा झरेको छ ।

सोमबार नेप्सेमा कारोबार भएका अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट आए पनि समग्र बजार सूचक नकारात्मक भएको हो । नेप्सेमा यस दिन २ सय १२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । सोमबार ४६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा खानीखोला र रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य ९ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ । यस दिन नेप्सेमा कारोबार भएका ६ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएन ।

सोमबार नेप्सेमा कारोबार भएका अधिकांश समूहगत परिसूचक पनि घटेका छन् । यस दिन बैंकिङ १०.६अंक घटेको छ भने विकास बैंक ७९.०७, वित्त ५८.१३ अंक घटेका छन् ।

त्यसैगरी होटल १०४.२०, जलविद्युत् १९.६१, लगानी ०.९५, जीवन बीमा १२५.४२, उत्पादनमूलक ११४.२०, लघुवित्त ३०.०६, सामूहिक लगानी कोष ०.१०, निर्जीवन बीमा १५९.१७ र अन्य समूह ४६.७५ अंक घटेका छन् । तर, सोमबार नेप्सेमा कारोबार भएको व्यापार समूहमात्र ९.०१ अंक बढेको छ ।

सोमबार नेप्सेमा ३ सय २४ कम्पनीको १ लाख २ हजार २ सय ८१ कारोबारबाट २ करोड ६७ लाख ६६ हजार ३ सय ४७ कित्ता सेयर १० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा खरिद–बिक्री भएको छ ।

यो कारोबार रकम आइतबारको तुलनामा थोरै हो । आइतबार नेप्सेमा ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबर सेयर कारोबार भएको थियो ।

दोहोरो अंक गिरावट नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज नेप्से परिसूचक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पर्यटन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित

पर्यटन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित
एआईको दुरुपयोग रोक्न नेपाल प्रहरीले छुट्टै सेल गठन गर्छ : आईजीपी कार्की

एआईको दुरुपयोग रोक्न नेपाल प्रहरीले छुट्टै सेल गठन गर्छ : आईजीपी कार्की
सीमावर्ती क्षेत्रको जमिन धितो नराख्ने नीति बदल्नुपर्छ : अमरसिंह पुन

सीमावर्ती क्षेत्रको जमिन धितो नराख्ने नीति बदल्नुपर्छ : अमरसिंह पुन
‘राष्ट्रिय सभा बुढापाका थन्काउने र पराजित नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो नबनोस्’

‘राष्ट्रिय सभा बुढापाका थन्काउने र पराजित नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो नबनोस्’
दलहरूको घोषणापत्रमा खोजिंदै विदेशबाट मतदान

दलहरूको घोषणापत्रमा खोजिंदै विदेशबाट मतदान
नेपालमा ९६.७ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत्, गण्डकीमा करिब शतप्रतिशत

नेपालमा ९६.७ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत्, गण्डकीमा करिब शतप्रतिशत

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित